Bourges : les oubliés du Ségur de la santé ne renoncent pas

Depuis plusieurs mois, ils réclament à bénéficier des accords du Ségur de la santé et de cette prime mensuelle de 183 euros, versée aux agents publics relevant du secteur sanitaire. Le souci, c'est que cette prime mensuelle ne peut pas être versée aux agents relevant du médico-social. Une nouvelle manifestation a réuni ce jeudi une soixantaine de soignants, devant l'Agence régionale de santé à Bourges, à l'appel de la CGT.

Certains soignants ont la prime, d'autres pas

Cela crée des disparités : au sein d'un même établissement et à qualification égale, certains ont cette prime et pas d'autres. C'est notamment le cas à l'hôpital psychiatrique George Sand : "Ils lâcheront, parce que nous on ne lâchera pas prévient Emmanuelle Arnoult-Marais, déléguée CGT. C'est injuste. On a même le soutien de parlementaires LREM ! On a écrit au ministre de la Santé qui nous a répondu que c'est un choix qui avait été fait depuis le départ d'exclure les agents hospitaliers relevant du médico-social. D'après lui, il est impossible de l'étendre à un million de personnes. Mais ce chiffre englobe le privé, et les agents relevant de l'associatif. Pour la fonction publique hospitalière, cela ne rajouterait que 40.000 personnes."

Marie-Pierre Martin, aide soignante, et ses collègues de la Maison d'Accueil Spécialisée de Dun sur Auron. © Radio France - Michel Benoit

Des menaces de démission

Les agents du médico-social se sentent abandonnés et pas reconnus dans leur fonction. Marie-Pierre Martin est aide-soignante à la Maison d'Accueil Spécialisée de Dun sur Auron (qui dépend de George Sand) : "On est toujours motivés, ça dure depuis des mois et va encore durer parce que c'est injuste. A aucun moment on baissera les bras parce que c'est juste notre dû qu'on réclame. On a les mêmes diplômes que le médical, on a les mêmes compétences. On demande juste notre reconnaissance. On est quand même 66 agents dans notre service. Une grande majorité a demandé à être mutée. Cela a été pris à la légère . Du coup maintenant, on monte d'un cran et on va démissionner. On réclame des aides-soignantes ou des infirmières partout. On a l'opportunité d'aller là où on veut. On ne va pas rester enfermés dans notre service alors que l'herbe est plus verte ailleurs". Une délégation a été reçue par le délégué départemental de l'ARS du Cher.