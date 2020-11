Bourges : les professeurs des collèges réclament aussi des cours en demi groupes

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la possibilité de diviser les classes dans les lycées avec une partie d'enseignement à distance. Rien de prévu, en revanche, pour les collèges. Mais là aussi le problème se pose : difficile d'aérer les classes ou de respecter les distances entre individus. Au collège Béthune Sully d'Henrichement, les élèves sont affectés depuis septembre à leur salle de classe, ce sont les professeurs qui bougent, mais ça ne résout pas tous les problèmes, estime Thomas Armand, secrétaire adjoint du SNES FSU 18 et enseignant de SVT à Henrichement : " On voit bien que les élèves sont les uns sur les autres lorsqu'ils rejoignent leurs classes ou en attendant la cantine. A la récréation, on ne peut pas éviter non plus la formation de petits groupes. Il faut vraiment qu'on puisse organiser les cours par groupes pour qu'il y ait moins de monde dans les établissements qui ne sont pas configurés pour l'application d'un protocole sanitaire strict. Et on en veut beaucoup au ministre de ne pas avoir anticipé ce problème alors que les syndicats l'avaient alerté dès le mois de juin. Nous, ce qu'on veut c'est qu'on applique toutes les mesures pour éviter la fermeture des établissements qui, on le sait, serait très préjudiciable pour certains élèves."

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le viseur de certains syndicats. © Radio France - Michel Benoit

L'application des consignes sanitaires est quasiment impossible pour les professeurs de sport : " Dès que les élèves entrent dans le gymnase, ils enlèvent le masque pour pratiquer le sport. Ils peuvent le remettre quand on leur transmet les consignes pour l'exercice, mais ils l'enlève ensuite pour respirer plus facilement pendant la pratique. On ne fait plus de sport collectif, sauf du volley-ball où on n'est pas trop près les uns des autres et encore. Mais les parents ne comprennent pas qu'on fasse du sport à l'école alors que les fédérations amateurs ont suspendu les compétitions et les entraînements; . J'ai régulièrement des mots de parents dans les carnets de correspondance pour dispenser leur enfant d'EPS. Mais si je dis oui à chaque fois, on n'aura plus d'élève en cours. On fait quoi ? On veut des consignes claires de l'éducation nationale. Déjà, si on travaillait par demi-classe, ça nous faciliterait les choses." Certains enseignants sont très remontés contre Jean-Michel Blanquer qu'ils accusent d'imprévoyance et dont ils demandent la démission.