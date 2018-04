Bourges, France

L'information sur l'orientation scolaire passerait dans le giron des régions et ne dépendrait plus de l'éducation nationale. On compte six CIO en Berry : Bourges, St-Amand-Montrond, Vierzon, Châteauroux, le Blanc et La Châtre. Dans le Cher, cela représentent 28 personnes. Les opposants à cette réforme estiment qu'elle risque de réduire les horizons des jeunes ou des personnes demandeuses de formation.

Le CIO de Bourges reçoit environ 2.500 personnes par an. © Radio France - Michel Benoit

Avec cette réforme, affirment les syndicat opposés, l'orientation serait confiée aux professeurs, aux conseillers principaux d'éducation, des personnes pas forcément spécialisées, qui auraient donc une moins bonne vision des choses. Des structures financées par les conseils régionaux interviendraient également et pourraient viser à alimenter les seules filières en tension sans chercher à bien cerner les souhaits des jeunes notamment. Une erreur absolue pour Eric Serre, psychologue de l'éducation nationale, au CIO de Bourges : " Ca c'est l'illusion de l'adéquationisme entre formation à un moment donné et emploi. Or, on sait que les prévisions que l'on fait aujourd'hui par rapport à l'emploi, ne seront pas forcément suivies trois ou quatre ans après."

Les Centres d'Information et d'Orientation pourraient disparaître en septembre 2019, explique le SNES-FSU. © Radio France - Michel Benoit

Un argument battu en brèche par les partisans de cette réforme qui mettent en avant les besoins récurrents de main d'oeuvre dans des secteurs bien connus, comme l'industrie, les services à la personne, ou encore l'informatique. Le SNES-FSU dénonce une vision réductrice des choses et pose clairement la question de l'accueil à l'avenir de certains publics. Sylvie Berger, déléguée syndicale et psychologue au CIO de Bourges : "Les sans-affectations, on ne sait pas où ils iront puisque ce sont des scolaires qui ont quitté un établissement scolaire en juin. Qui les recevra ? Les décrocheurs, ceux qui arrêtent en cours d'année, qui les recevra ? La question se pose aussi pour les nouveaux arrivés en France." Les CIO ont lancé une pétition qu'ils comptent envoyer au président Macron.