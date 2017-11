Bourges : les sirops Monin ont la pêche

Monin a inauguré ce mardi sa nouvelle usine au bord de la rocade à Bourges. Fini les locaux exigus en centre ville. Un investissement de 25 millions d'euros.

Ce nouveau site concentre six chaines de production mais aussi 2.500 m2 de bureaux et de laboratoires pour la mise au point de nouveaux produits. 200 personnes y travaillent.Monin a doublé sa production depuis 2012 grâce à une gamme de 150 produits diffusés dans 150 pays. Un maitre mot : innover. Monin sort chaque année de nouveaux produits...

Olivier Monin, patron de l'entreprise familiale, aui centre en costume gris, entouré des personnalités pour l'inauguration de sa nouvelle usine près de la rocade au sud de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'entreprise joue la carte de la créativité en implantant des laboratoires Monin partout dans le monde. Il y en a déjà une centaine.

Dans les studios Monin, on déploie toute la gamme des produits par des démonstrations auprès des clients et importanteurs. © Radio France - Michel Benoit

Le studio Monin, c'est un bar, une sorte de show-room. Toute la gamme de produits y est présentée et l'entreprise y accueille ses clients pour des démonstrations. Pour le patron Olivier Monin, l'entreprise ne doit plus simplement produire : " On ne propose pas des produits, mais des solutions. A chaque demande d'un client, on répond oui. Ca nous demande beaucoup de travail et d'énergie, mais on trouve toujours une réponse, soit par un nouveau goût, ou un nouveau concept qu'on fait vivre ensuite dans tous les pays." Exemple avec le dernier né de chez Monin, l'artist, une sauce pour Capuccino dans un tout nouveau conditionnement.

La présentation d'un capuccino est aussi importante que son goût. Monin propose une gamme compléte dans des conditionnements novateurs. © Radio France - Michel Benoit

" On voit le succès du latte-art sur les réseaux sociaux. Ca plait beaucoup aux jeunes et on s'adapte en proposant de nouvelles techniques pour décorer les mousses de lait avec nos sauces à base de chocolat ou de caramel. L'artist se présente un peu comme un crayon qui permet de dessiner sur la mousse. On n'a pas inventé le concept, mais on le perfectionne." explique Raphaël Duron, Beverage Innovation Director. Le secteur Coffee Shop représente aujourd'hui près de 40 % du chiffre d'affaires de Monin. Les parfums les plus vendus dans le monde par Monin sont vanille, noisette, et caramel. Et non pas grenadine ou menthe comme en France où on aime mettre du sirop dans l'eau.

Un bâtiment de 20.000 m2 abrite les six chaines de production et les entrepôts. © Radio France - Michel Benoit

L'entreprise sort 10 à 15 nouveautés par an et promet une gamme 100 % produits naturels d'ici un an. Monin projette d'ouvrir trois nouvelles usines dans le monde au cours des prochaines années, même si rien n'est vraiment fixé pour le moment.

Monin a acquis 13 hectares le long de la rocade de Bourges. Outre l'usine, le site propose 2.500 m2 de bureaux. © Radio France - Michel Benoit

Monin posséde également depuis 1996 une usine en Floride, une en Malaisie (2009) et a ouvert l'an dernier une usine à Shangaï en Chine, soit au total 650 salariés en France et dans le monde.