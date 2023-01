Bourges : les syndicats espèrent faire reculer le gouvernement sur les retraites

Reculer à 64 ans l'âge de départ en retraite (au lieu de 62) et cotiser 43 ans (au lieu de 42), pas question pour l'ensemble des syndicats qui misent sur leur unité pour peser sur le gouvernement puis sur les députés lors du débat parlementaire. La grève de ce jeudi 19 janvier , "c*'est une journée test"* reconnait Kevin Dupleix, co-secrétaire de la FSU du Cher. "Nous sommes complétement opposés à l'allongement de la durée de cotisation et au recul de l'âge de départ. Il n'y a pas de menace sur le système de retraite par répartition et pas d'urgence à le réformer."

Même la CFDT a rejoint le mouvement. Rachid Bouadma, secrétaire général du syndicat dans le Cher, se demande bien comment certains employés ou ouvriers pourront rester en poste jusqu'à 64 ans pour disposer d'une retraite à taux plein : "La plupart des salariés entre 55 et 58 ans sont pratiquement poussés à la porte. Aucune formation pour la plupart. Cela fait des chômeurs de longue durée et en plus l'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans a été réduite. Ils sont pris en charge au maximum durant deux ans contre trois auparavant. C'est toutes ces choses-là qui nous motivent à défiler."

Des retraités de l'USR CGT Loiret distribuant des tracts à Fleury-les-Aubrais © Radio France - Julien Pearce

Mobilisation des syndicats, notamment sur les carrières longues

Le dispositif carrière longue permettra à ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans de partir plus tôt, mais cela ne suffit pas à rassurer les syndicats qui estiment que cette réforme n'a qu'un objectif : réaliser des économies sur le dos des salariés.

Même la CFE-CGC, rarement dans la rue, appelle à manifester. "Les gens qui sont nés entre 1961 et 1965 subissent encore la réforme Touraine, fait valoir Guilaine Taupin, présidente de l'union départementale CFE-CGC. " C'est-à-dire qu'on leur a déjà mis deux ans de plus de travail à ces gens-là et on leur demande de faire encore plus. Nous, à la CFE-CGC, on a un slogan : il ne faut pas faire travailler plus longtemps mais faire travailler plus de monde pour faire rentrer plus de cotisations."

Le régime des retraites coûte 30 milliards d'euros par an au budget de l'État (il s'agit de renflouer les régimes déficitaires) : c'est sans doute aussi un paramètre non négligeable à prendre en compte. Cela explique en partie la motivation d'Emmanuel Macron à agir rapidement.