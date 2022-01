Bourges : malaise à Pôle emploi

Un mouvement de grève est prévu à Pôle emploi ce mardi. Un rassemblement régional est prévu à 10h30 devant la délégation régionale à Orléans. Les syndicats dénoncent une pression constante sur les agents et une perte de sens dans leur travail.

Les syndicats réclament plus de moyens alors que l'objectif est de mieux suivre les demandeurs d'emploi de longue durée en redynamisant leur parcours. Boualem Bouakkaz, délégué CGT de Pôle emploi à Bourges dénonce également des salaires trop bas et une précarisation des emplois, chez Pôle emploi, un comble : " 17 % du personnel dans les agences est en cdd. Si on ajoute les services civiques, on arrive à 24 %. On ne peut pas accepter cela quand on exerce une mission de service public. L'ensemble des organisations syndicales appelle à ce mouvement de grève. C'est assez rare pour être signalé et cela illustre bien le ras le bol. 52 % du personnel perçoit moins de 2.000 euros nets par mois."

Selon les syndicats, les agents auraient des pressions pour radier des chômeurs

Les syndicats réclament des augmentations de salaire et affirment que les agents subissent des pressions pour radier les demandeurs d'emploi pas suffisamment actifs dans leur recherche d'emploi : ils seraient 15 % d'après l'État, un objectif de 500.000 radiations aurait été chiffré selon Hervé Colas, délégué CGT à Bourges : " Ce qui nous choque, c'est qu'on détermine à l'avance un nombre de personnes à radier. Cela met la pression sur toute la chaîne hiérarchique jusqu'à l'agent chargé d'exécuter cette radiation."

Hervé Colas (à gauche) et Boualem Bouakkaz, délégués CGT chez Pôle Emploi. © Radio France - Michel Benoit

Il n'y a plus non plus d'accueil indemnisation dans les agences, regrette Hervé Colas : " Tout se fait à distance alors qu'on sait parfaitement que rien ne vaut un rendez-vous en face à face. On peut démêler plus clairement les situations et remédier aux problèmes. Avec le nerf de la guerre, qu'est la mise en place du revenu de remplacement, cela prend une importance colossale. " Depuis 2016, les agences Pôle emploi ne reçoivent que sur rendez-vous l'après-midi.