Bourges : MBDA cible certains jeunes diplômés

Bourges, France

En cinq ans, les effectifs ont augmenté d'environ 200 personnes pour arriver à 1.600 salariés sur la région de Bourges. MBDA doit satisfaire un carnet de commandes bien rempli et compenser de nombreux départs en retraite. Pour faire face à ces besoins de main d'oeuvre, l'entreprise a organisé pour la première fois, un challenge inter établissements scolaires car elle s'est aperçue qu'elle souffrait d'un déficit de notoriété. Le but est d'inciter des techniciens à venir la rejoindre.

MBDA fabrique principalement des missiles à Bourges et vient d'aménager un lab dans ses ateliers. © Radio France - Michel Benoit

Trente étudiants venus de sept centres de formation du Cher mais aussi de Rennes, Toulouse, Montluçon et Tours ont été sélectionnés parmi 180 candidatures. Leur challenge : concevoir en quelques heures un véhicule autonome capable d'envoyer des leurres pour désorienter un ennemi... Raphaël prépare une licence professionnelle à Toulouse et ne connaissait pas vraiment MBDA : " J'en avais entendu parler rapidement par un ami qui est dans ma classe mais sinon je ne connaissais pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'intéressent chez eux." Isabelle a été enthousiasmée par la visite des ateliers : " C'est vraiment passionnant, notamment tout ce qui est puces électroniques. J'espère pouvoir déposer mon CV avant de partir."

L'une des équipes en phase finale du challenge © Radio France - Cyrielle Bouju

De là à être embauchée tout de suite, ce n'est pas sûr. Coralie Guerton est responsable ressources humaines : " Je ne vais pas dire qu'on a repéré certains jeunes, parce que ce n'est pas une opération de recrutement à proprement parler. On est plutôt sur une action de communication, de développement de la notoriété auprès des étudiants. On le fait déjà auprès des futurs ingénieurs depuis trois ans, mais c'est la première fois qu'on l'organise en direction de futurs techniciens. On cherche à élargir notre vivier de recrutement car on n'est pas les seuls à embaucher sur Bourges où il y a de la concurrence. Mais effectivement, au travers de ce challenge en équipes, on voit des profils se détacher, des leaders apparaître. Certains jeunes qui prennent les choses en main. "

Les trente étudiants ont passé deux jours chez MBDA Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et certains pourraient se voir proposer des stages, voire une embauche à la fin de leur cursus de formation. Pour Julien Boutet, responsable projet métier chez MBDA, l'un des coaches de cette journée, cette initiative met bien en valeur les métiers de l'entreprise auprès de ces jeunes : " Ce challenge reflète bien le pannel des différents métiers chez MBDA. Que ce soit en mécanique, en électronique ou dans le domaine des mesures physiques. Des métiers qui se complètent beaucoup chez nous. Les équipes font preuve d'ingéniosité dans ce challenge. Elles ne sont pas restées bloquées longtemps et ils sont super motivés. C'est très intéressant." MBDA Bourges devrait recruter environ 35 techniciens cette année sur un volant d'une centaine d'embauches.