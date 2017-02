Bourges : Michelin recrute

80 postes sont à pourvoir au cours des prochaines semaines chez Michelin à Bourges. Pas moins de 600 personnes ont postulé ! 140 ont été convoquées pour subir les premiers tests de sélection, avant d'éventuels entretiens individuels si ces tests sont concluants.

Michelin fabrique des pneus d'avion à Bourges. Un marché en pleine expansion. Michelin recrute à la fois pour faire face à un accroissement du carnet de commande mais aussi pour palier une centaine de départs en retraite dans les trois ans à venir. L'usine emploie 600 personnes et a augmenté ses effectifs de 90 personnes ces trois dernières années. Originalité de ces recrutements : les candidats ont visité l'usine et ont pu échanger avec des opérateurs sur leur travail. Cela leur permet de vraiment voir quel sera leur job en atelier.

Les candidats (en veste fluo) étaient convoqués ce mardi en deux groupes : un le matin et un l'après-midi. © Radio France - Michel Benoit

Michelin n'exige aucun diplôme, pas de critères d'âge non plus. La manufacturier de pneus recherche des gens motivés par le travail en atelier. Claude, la cinquantaine s'était acheté de nouvelles chaussures pour cette journée cruciale : l'usine Michelin, il espére y travailler depuis tout petit. Ce chaudronnier a été licencié il y a un an, pour raisons économiques. Il est déjà ravi d'avoir été retenu parmi les 140 profils jugés intéressants par Michelin. Il a pu questionner des opérateurs sur leur travail au quotidien... pas de questions interdite, les salaires, les avantages en nature, mais aussi les horaires le samedi et le dimanche, les 3x8, ces témoignages directs permettent aux candidats de bien comprendre vers quoi ils s'engagent. Le turn over est d'environ 20 % chez Michelin à Bourges rappelle Sabine Klupinski. "Ce n'est pas pire qu'ailleurs" explique la chef du personnel. "Il arrive que certains n'arrivent pas à s'adapter au poste de travail ou à l'ambiance en atelier, mais on essaie de développer la polyvalence et de bâtir de vrais parcours de carrière".

Sabine Klupinski, chef du personnel chez Michelin à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ceux qui auront réussi les tests, seront convoqués pour des entretiens individuels d'ici la fin de semaine. Dextérité, rigueur, esprit d'équipe et surtout adaptation à l'environnement industriel sont primordiaux pour être embauchés chez Michelin, que l'on ait 25 ou 55 ans... La campagne de recrutement se poursuivra si la sélection n'aboutit pas à ce vivier de 80 candidats. Vous pouvez encore tenter votre chance.