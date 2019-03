Bourges : mieux vaut s'y prendre dès maintenant pour les jobs d'été

Bourges, France

Logistique, commerce, aide à la personne, ou encore animation, les jobs d'été ne se résument pas à encadrer des camps d'ado... L'entreprise Berruyère de restauration rapide Pat à Pain recherche une trentaine de personnes pour ses huit restaurants sur Bourges. Comment se fait la sélection ? Selon quels critères ? " Ce qui est intéressant c'est que les candidats soient disponibles sur la période la plus longue possible. On doit en effet les former et on préfère miser sur des candidats disponibles pour une longue durée, explique Guillaume Carré, directeur adjoint Pat à Pain à St Doulchard. On a le même niveau d'exigence qu'avec les autres salariés mais on se montre compréhensif et plus patient car souvent ce sont des premiers boulot pour ces jeunes. Certains sont étonnés de devoir passer le balai, mais ils le font quand même !"

C'était la dix-septième édition ce jeudi du forum Job d'été de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Léo a 17 ans, il est en terminale et veut à tout prix décrocher un premier job d'été : " Ca me permettra de gagner un peu d'argent pour financer mes études et soulager mes parents. J'ai prévu des CV pour Mac Donald, Pat à Pain et la mie caline. Certains ne sont pas là aujourd'hui. ce n'est pas grave, j'irai leur déposer. J'espère travailler du 1er Juillet jusque fin août." La restauration embauche assez facilement. On peut travailler à partir de 16 ans, mais ce n'est pas toujours simple, admet Sandrine Jaquet, animatrice au Bureau Information Jeunesse de Bourges : " La loi donne aussi un certain nombre de contraintes pour les mineurs, donc on se rend compte que si ça demeure possible, ça demeure quand même plutôt compliqué. "

Vingt-deux entreprises étaient présentes au forum Job d'été de Bourges ce jeudi © Radio France - Michel Benoit

La mobilité est parfois un obstacle pour un job d'été... mieux vaut avoir le permis pour les services à la personne. Dans ce secteur, un job d'été peut même conduire à une embauche : " On a eu le cas l'année dernière sur ce forum, raconte Noémie Lieou, de l'association Atoutage. On a recruté une jeune femme, et elle est restée chez nous. On l'a formée et on est très content aujourd'hui de l'avoir parmi nous. On peut faire appel l'été à des personnes pas forcément familiarisées avec notre activité et sans formation dans ce domaine, mais on leur donnera des taches moins techniques. Ca pourra être de l'entretien du logement, du linge, des accompagnements de personnes âgées pour des rendez-vous médicaux, des accompagnements aux courses, de la vie sociale, des toilettes très légères. Effectivement pour les actes plus techniques, on a besoin de personnes qualifiées." Le bon plan,pour un job d'été, reste de partir sur la côte où les besoins sont immenses.