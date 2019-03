Bourges mise sur l'uniforme

Le premier salon des métiers en tenue et uniforme a eu lieu à Bourges. Une vingtaine de stands : des pompiers, aux infirmières en passant par le BTP (qui exige une tenue professionnelle pour se protéger notamment) et bien sûr l'armée.

Bourges, France

Ce premier salon des métiers en tenue et uniforme visait notamment à changer l'image souvent restrictive que l'on peut avoir de ces métiers, explique Jean-Philippe Lospitalier, conseiller insertion à la mission emploi de Bourges : " Les gens ont une image souvent faussée à travers la vision qu'on a du fantassin pour l'armée alors qu'il existe des centaines de métiers au sein de ces corps." L'armée et la base d'Avord qui n'ont pas hésité à déployer une rampe de lancement de missiles devant le palais du Prado : de quoi attirer l'attention des jeunes sur les métiers qu'elles proposent : " On en a cinquante à faire découvrir, détaille l'adjudant-chef Virginie, responsable de la section information et recrutement à la base d'Avord. Cela va du contrôleur aérien au conducteur grand routier transport de frais ou cuisinier... Bien sûr, on sélectionne mais on recrute à partir du niveau classe de troisième, jusqu'au bac + 5."

Des blindés devant le palais du Prado à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La base d'Avord recherche 120 personnes cette année. Trois candidats sur dix environ iront au bout du processus de recrutement. Noah, 12 ans est plus intéressé par l'armée de terre : " Ce qui m'attire, c'est la protection et l'aide aux personnes." Sa maman verrait bien son fils faire carrière : " J'espère qu'il sera au moins général ! Non, ce qui est intéressant, c'est aussi la sécurité de l'emploi, par les temps qui courent."

Le premier salon des métiers en tenue et uniforme au palais du prado à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Anthony 18 ans, se verrait plutôt dans la police ou la gendarmerie ; il a échoué au bac l'an dernier : " C'est bien parce qu'on peut y rentrer sans le bac, ça m'éclaircit un peu l'horizon et j'aime bien me mettre au service des autres. En plus , ils ont l'air très accueillant. Je viens d'avoir pas mal d'information. Ca m'intéresse vraiment." L'administration pénitentiaire manque également de candidats.

Les agents de sécurité sont particulièrement recherchés depuis quelques années en France © Radio France - Michel Benoit

Présent également, le secteur de la sécurité privée : avec le risque attentat, les besoins sont énormes en agents de sécurité. La société BC Formation, basée à Châteauroux, vient d'ouvrir une antenne à St-Doulchard, près de Bourges. Elle forme plus de 300 personnes par an : "Il suffit de savoir lire et écrire correctement le français, et bien sûr d'avoir un casier judiciaire vierge pour préparer une formation, argumente Serge Blottin, formateur. Tous les profils sont possibles : jeunes, ou personnes plus âgées en reconversion. Jusqu'à 50 % de nos stagiaires trouvent du travail immédiatement à la sortie de la formation. Le métier s'est beaucoup professionnalisé. Plus rien à voir avec les cow-boy d'autrefois ! "