Bourges : mobilisation contre une nouvelle plateforme logistique

Une quinzaine de militants EELV mais aussi de La France Insoumise ou d'associations écologistes, s'est rassemblée ce mardi en fin d'après-midi sur le rond-point à la sortie de l'autoroute A71, à Bourges, pour dénoncer cette nouvelle plateforme logistique, baptisée Ursimmo. L'enquête publique se déroule jusqu'au 8 octobre. Cette plateforme générera 260 camions supplémentaires par jour a calculé Catherine Menguy, responsable Europe Ecologie Les Verts dans le Cher : " Le problème évidemment, c'est les camions. Les gens pensent qu'on pourra continuer à mettre toujours plus de camions sur les routes avec de nouveaux carburants moins polluants (électricité, hydrogène, l'herbe, l'eau...) mais il faut bien comprendre que c'est impossible. Aucune énergie ne permettra cela. Il est temps de consommer différemment et mieux, pour notre mieux-être. Il faut retourner dans les commerces de centre-ville et arrêter de commander sur internet. Dois-je rappeler que Amazon ne paie pas le juste impôt en France ? Cette sortie d'autoroute est déjà congestionnée. Les travaux d'agrandissement seront payés par les collectivités publiques. Ce ne sont pas les sociétés de transport qui paient pour entretenir les routes qu'elles abîment. C'est un système totalement absurde qui nous mène dans le mur."

Les militants étaient sur le rond-point de l'A71 à Bourges © Radio France - Michel Benoit

200 emplois sont également prévus mais pour Catherine Menguy, le jeu n'en vaut pas la chandelle : " On vous dit c'est de l'emploi, donc forcément la population est contente. Je rappelle que c'est du sous-emploi, de l'emploi précaire et surtout l'objectif de ces plateformes, c'est d'être automatisées au maximum pour réduire l'emploi. Le terrain devrait plutôt accueillir une usine, ou un commerce peu importe, mais qui promette un emploi plus varié. Et surtout, davantage d'emplois que ce que peut proposer une plateforme logistique. Ici, on nous parle de 160 opérateurs et 40 emplois dans les bureaux. Il faut savoir que les promoteurs de plateforme en imaginent un peu partout mais que tous les projets n'iront pas au bout, car ils sont trop nombreux et certains ne sont pas viables. Les élus font des progrès en écologie mais laisser passer un projet comme celui-ci, c'est climaticide." A Vierzon, une plateforme similaire, baptisée Virtuo devrait également voir le jour.