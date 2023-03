Bourges : mobilisation encore forte contre la réforme des retraites

La loi est aujourd'hui devant le conseil constitutionnel, mais les syndicats occupent toujours le pavé. Le privé était bien présent dans le cortège, à Bourges : Michelin, l'industrie de l'armement, ou encore les travaux publics comme Eiffage. Le succès de cette nouvelle manifestation renforce la détermination des syndicats qui évoquent toujours un blocage du pays. Ne parlez surtout pas de baroud d'honneur à Sébastien Martineau, patron de la CGT dans le Cher : " Ah non, pas du tout. On en est même très loin puisque la contestation ne faiblit pas et va même se renforcer. On a des actions de grève qui sont un peu plus conséquentes : pas de bus aujourd'hui à Bourges, hier, c'est l'inauguration du centre de tri interdépartemental qui a été annulée et les éboueurs étaient mobilisés. On veut bloquer l'économie et s'il y a de la violence, ce n'est pas de notre faute, c'est celle du gouvernement."

La loi votée, on voit mal comment le gouvernement ferait marche arrière ; Géraldine Alligand, de la CFE CGC demande pourtant toujours le retrait de la réforme : " On peut la retirer. Il faudrait organiser un référendum auprès des français. On va continuer jusqu'au bout. Et demain s'il faut recommencer, on recommencera. Il y a les étudiants qui commencent à bloquer les facultés. Attention, on risque d'avoir un nouveau mai 68."

La grève reconductible dans les secteurs stratégiques reste l'arme la plus efficace pour Rachid Bouadma de la CFDT : " On en est déjà à notre dixième manifestation. effectivement, au bout d'un moment, on sera peut-être obligé de bloquer réellement le pays, par les raffineries, par les trains, les avions. Je rappelle aussi que dans quatre ans, il y aura d'autres élections. Les députés ne sont pas si bêtes que cela. Ils savent qu'ils vont repasser à la moulinette. Ils ont intérêt à se battre pour être sénateurs, parce qu'ils ne seront plus députés."

Mais faire grève coûte cher rappelle Jérôme Péronnet, délégué Sud chez Michelin : " Demander aux salariés de se mobiliser et de perdre de l'argent, ça va être de plus en plus compliqué. Il faut réfléchir à des actions ciblées. Encore une fois, c'est une réforme injuste. C'est les salaires les plus bas qui vont encore trinquer !"

Le gouvernement mise sur l'usure du mouvement. Un pari qui laissera des traces.