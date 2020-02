Bourges : ouverture d'une maison du commerce pour dynamiser le centre ville

Bourges, France

A Bourges, cela semble aller mieux pour le centre ville, d'après le président de l'OCAB (office du commerce et de l'artisanat de Bourges) mais ce guichet unique améliorera encore l'information des commerçants et permettra de mieux les épauler, estime Stéphane Jacquet : " Là, ce sera visible, on aura une vitrine et on sera en plein coeur de ville. Le commerçant pourra y trouver les interlocuteurs de la ville, de l'agglo, de la chambre de commerce et de l'OCAB pour avoir une réponse rapide."

La rue d'Auron, à Bourges, semble redresser la tête © Radio France - Michel Benoit

Le commerce semble d'ailleurs redresser la tête dans le centre ville à Bourges. Le taux de vacance a baissé en deux ans : on est passé d'après la mairie, de près de 20 % en moyenne à moins de 16 %. La ville a recensé 64 locaux vacants et observe surtout un solde positif entre les fermetures et les ouvertures : + 16 commerces en 2019. Une embellie particulièrement visible sur la rue d'Auron qui a tendance à concentrer les métiers de bouche. C'est plus compliqué en revanche, rue Coursarlon, l'une des rues emblématiques de la vieille ville où le président de l'office du commerce et de l'artisanat de Bourges, estime que beaucoup de ces locaux vacants ne sont plus adaptés au commerce moderne.

Les commerçants de Bourges ont maintenant un guide pour faciliter leurs démarches. © Radio France - Michel Benoit

Une amélioration que l'on doit aussi à la bourse des locaux vacants, qui donne de très bons résultats. Dès qu'un projet est soumis, la ville peut orienter le candidat vers le meilleur emplacement disponible. Les propriétaires ont également fait des efforts en baissant les loyers. L'aide à l'installation, jusqu'à 300 euros par mois pendant un an, en cas d'ouverture d'un commerce dans local vacant depuis plus de 6 mois, donne aussi de bons résultats. La ville de Bourges vient également de créer un guide pour épauler les commerçants en leur indiquant à qui s'adresser en fonction du type de besoin.