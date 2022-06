Bourges : pas de prime d'intéressement chez Orpéa

Le groupe Orpéa est dans la tourmente depuis la parution du livre " les Fossoyeurs " mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la suppression pour les personnels de la prime d'intéressement. Julie, aide médico-psychologique, doit faire une croix sur sa prime de 750 euros... ça lui reste en travers de la gorge : " On a vécu le covid pendant deux ans, on a vécu le livre qui est sorti. La polémique qui a suivi. Il a fallu rassurer le familles. Et après tout cela, on n'a rien ! Ils annoncent quand même un bénéfice de 65 millions d'euros. Il passe où tout cet argent ? " Au delà de l'aspect pécuniaire, c'est aussi la manière qui choque Julie puisque l'annonce de la suppression de cette prime est intervenue seulement quinze jours avant son versement programmé.

Le clos des Bénédictins du groupe Orpéa, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Une prime qui vient compenser des conditions de travail difficiles, rappelle Julie : " Lundi, on n'était que que deux pour trente résidents. C'est souvent la course. On a du mal à prendre nos congés parce qu'on sait qu'on ne sera pas remplacé. " Depuis la parution du livre " Les Fossoyeurs ", le clos des bénédictins enregistre moins d'entrées. Globalement, le livre est juste affirme les personnels même si parfois le trait est forcé, affirme Michèle : " Moi, je mange ici depuis dix ans quasiment tous les jours et je peux vous dire que c'est bon et qu'on en a assez. En plus, ce n'est pas cher."

Les salariés d'Orpéa ont l'impression de payer les pots cassés pour des pratiques qu'ils n'ont jamais cautionnées. © Radio France - Michel Benoit

Le rationnement des consommables en revanche, c'est une réalité, poursuit Julie : " Il arrive qu'on ne mette pas forcément le bon change parce qu'on a dû en prendre pour en donner à d'autres résidents. Cela peut provoquer un inconfort car il faudrait alors changer certains résidents plus souvent, mais on n'a pas le temps. C'est vrai, on compte tout et on n'est pas assez nombreux. Les postes ne sont pas attractifs et les intérimaires ne veulent pas toujours rester." Des personnels qui réclament également un treizième mois. Orpéa a provisionné 83 millions d'euros et supprimé les dividendes pour faire face à d'éventuelles sanctions.