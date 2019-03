Bourges : Pôle Emploi propose des stages pour améliorer son savoir-être

Bourges, France

On le sait, se rendre à un entretien d'embauche avec une casquette ou un jean troué, ce n'est pas du meilleur effet, mais cela peut se corriger facilement. En revanche, améliorer son discours, sa gestuelle, c'et beaucoup plus compliqué. D'où l'idée de ce module "Valoriser son image", proposé à certains demandeurs d'emploi clairement identifiés : " On peut avoir des demandeurs d'emploi qui ont eu une rupture avec le marché du travail parce que par exemple, ils ont passé des dizaines d'années dans une même entreprise, explique Aline Barbosa, directrice de Pole Emploi Baudens. On peut cibler une personne qui manque tous ses entretiens d'embauche, une autre qui commence des périodes d'essai mais qui est remercié régulièrement ou alors une personne qui ne sait pas bien se présenter dans le métier qu'elle recherche. Ce stage peut leur être très utile."

Anne-Sophie Ferrier, responsable opérationnelle chez Retravailler à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Trois entretiens individuels pour cerner les besoins et une semaine en petit groupe pour des ateliers... L'idée, c'est d'adapter le cursus au projet professionnel du demandeur d'emploi détaille Anne-Sophie Ferrier, responsable opérationnelle chez "Retravailler" , c'est elle qui organise ces stages à Bourges : " Par exemple pour un poste en secrétariat, je me mets à la place d'un employeur, il recherche plutôt quelqu'un qui est rigoureux, organisé. Si c'est une petite structure, il aura peut-être besoin de de quelqu'un qui aura le sens de l'initiative et sera autonome. Pendant la session, les stagiaires apprennent à réfléchir en se mettant à la place de l'employeur pour mieux repérer les savoir-être qui sont importants pour eux."

Stéphanie (à droite) et Fanny (au centre), deux demandeuses d'emploi, très satisfaites de ce stage "Valoriser mon image" lancé par Aline Barbosa, directrice de Pôle Emploi Baudens © Radio France - Michel Benoit

Et pour parvenir au bon résultat, il faut souvent retravailler la confiance en soi. Fanny qui recherche un poste dans le médico-social estime que ce stage lui a apporté quelque chose d'important : " Personnellement, une prise de recul par rapport à une expérience professionnelle douloureuse récemment vécue. C'est pas la fin du monde, une dédramatisation et une remise en confiance qui va me porter pour peut-être monter un nouveau projet professionnel. " A la sortie de ce stage, Stéphanie a décidé, elle, de retravailler sa lettre de motivation : " Auparavant, j'avais tendance à énumérer toutes mes qualités. Donc dans mon travail, je suis rigoureuse, autonome, organisée et ça s'arrêtait là. Maintenant, j'ajoute des exemples qui en attestent." On ressort de ce cursus avec des outils concrets, mieux armé pour se vendre sur un marché du travail de plus en plus concurrentiel.