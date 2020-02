Bourges : Pourquoi ce chantier chez MBDA ?

Bourges, France

Des pelleteuses, des bulldozers, depuis plusieurs mois. MBDA réorganise ses parkings et en crée un nouveau. Environ 1000 personnes travaillent sur ce site à l'entrée de Bourges ; des effectifs en augmentation d'une centaine de personnes environ depuis 2015 et les parkings sont devenus trop petits. Les habitants des rues voisines voyaient leurs places de stationnement constamment occupées et s'étaient plaints auprès de la mairie. A l'été 2017, certains avaient même lancé une pétition : " Beaucoup de chez MBDA viennent se garer dans les rues par ici et nous qui habitons le quartier, on ne trouve même plus à stationner, se plaint cette jeune mère de famille. Vous voyez, là, je suis garée sur le trottoir. Je ne peux pas faire autrement."

Difficile pour les riverains de se garer dans leur quartier, aux abords de MBDA. Les places de stationnement sont vite prises. © Radio France - Michel Benoit

MBDA construit donc deux parkings : l'un, près du restaurant d'entreprise et l'autre plus visible en bord de route : " J'ai délivré l'année dernière un permis pour la réalisation de deux parkings, confirme Martial Rebeyrol, adjoint au maire de Bourges, chargé de l'urbanisme. Ils permettront d'augmenter la capacité de stationnement d'une centaine de places pour les salariés de l'usine. Le site proposera environ 800 places. Cela devrait soulager les riverains. Et c'est très bien. " Des bassins pour rétention des eaux pluviales ont également étaient aménagés sous ces parkings : ils serviront également en cas d'incendie.

La pétition lancée par les riverains de MBDA avait recueilli environ 120 signatures, à l'été 2017 © Radio France - Michel Benoit

Pierrette, à l'origine de la pétition est satisfaite, mais se pose tout de même encore une question : " Est-ce que ces parkings proposeront de l'ombre ? Sinon, ils reviendront stationner dans nos rues qui sont ombragées." Pas de problème, ces parkings seront végétalisés. Avec le Subdray, Bourges constitue le plus gros site européen de MBDA. 1.600 salariés au total, soit environ 200 de plus qu'en 2015.

MBDA est l'un des fleurons industriels de la région de Bourges © Radio France - Michel Benoit

MBDA a dû embaucher pour faire face à un afflux important de commandes depuis 2015, mais aussi pour compenser de nombreux départs en retraite : " La priorité maintenant, c'est de consolider nos effectifs, déclare un représentant syndical, sachant que les commandes vont stagner. Il nous faut aussi travailler pour transmettre le savoir-faire local. C'est très important pour l'avenir des deux sites de Bourges et du Subdray."