Bourges : Powergym montre les muscles

C'est une start up qui a fait rapidement son trou à Bourges : deux berruyers ont lancé il y a un an leur petite entreprise "Powergym". Un concept assez innovant puisque cette startup commercialise tout le nécessaire pour monter, de A à Z, votre salle de gym à domicile.

On appelle cela le Home Gym et ça explose en ce moment. Powergym est la seule société à proposer un service complet en France, et même du coaching à distance. Depuis le mois de mars, les commandes affluent. Les deux associés peuvent aujourd'hui, déjà se rémunérer. L'idée, c'est Alxandre Rusch, l'un des deux associés qui l'a eue, lorsqu'il a voulu créer sa salle de gym chez lui. Il s'est aperçu que personne ne proposait un service complet : " C'était très compliqué. Il a fallu que je commande sur cinq ou six sites différents pour avoir le revêtement de sol, le matériel de musculation ou la climatisation. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire."

Powergym a su se faire référencer rapidement sur les principaux moteurs de recherche. © Radio France - Michel Benoit

C'est une des nouvelles tendances : faire du sport à la maison au lieu d'aller dans une salle. Le marché se développe depuis deux ou trois ans : " Avant, c'était réservé aux stars, qui avaient leur coach sportif à domicile, poursuit Alexandre Rusch. Maintenant, cela se démocratise grâce à un internet. Certains trouvent plus confortable d'installer une petite salle chez eux pour éviter de se déplacer dans une salle de sport où les appareils seront peut-être tous occupés. Et puis, c'est plus agréable de prendre sa douche chez soi ! D'autant que les prix deviennent abordables." Les premiers packs sont à moins de 200 euros.

Guillaume Jacquelin est un spécialiste du référencement sur internet. © Radio France - Michel Benoit

En moins de 6 mois, Powergym a réussi à se faire référencer sur internet, et c'est l'une des clefs du succès. Un petit miracle que l'on doit à Guillaume Jacquelin, le second associé de Powergym : " Notre but c'était d'être dans les trois premiers à apparaître sur la page. On y est parvenu rapidement car je maîtrise ces techniques de référencement. Les commandes se multiplient depuis le mois de mars. On a eu aussi un peu de chance avec la canicule cet été. Beaucoup recherchaient des climatiseurs pour leur salle de sport et on a pu se faire connaître." Le panier moyen est de 750 euros. La startup propose du coaching par internet en plus de l'équipement et va innover en début d'année prochaine en lançant un configurateur de salle de gym sur internet : " Vous entrerez le budget dont vous disposez, détaille Alexandre Rusch, la taille de votre pièce à aménager, sa hauteur sous plafond, les muscles que vous voulez travailler ou le type d'activités, et le logiciel vous sortira une proposition. C'est un peu comme une voiture que l'on configure sur internet." Cet algorithme sera également développé à Bourges. Les deux associés, amis depuis le lycée, ne comptent pas quitter leur ville.