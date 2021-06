Bourges : première foire commerciale à reprendre en France

L'Italie sera à l'honneur pour cette 102e foire de Bourges. Dire qu'à deux jours près, elle n'aurait pas pu avoir lieu. Un vrai pari pour l'organisateur, Jeanne et Louis Productions : " Forcément, quand on a lancé la commercialisation en janvier, en plein dans ce deuxième pic, c'était un pari, on ne savait pas " reconnaît le directeur de la société événementielle, Patrick Ponchon. " C'est clair qu'on a eu des périodes de doute, notamment en avril quand on a vu que ça ne baissait pas. "

Des personnages du carnaval de Venise déambuleront dans les allées de la foire de Bourges - Jeanne et Louis Productions

Les organisateurs ont consenti d'emblée un rabais pour les exposants sur le prix des stands... mais l'incertitude économique est bien là. Ils ne seront que 150 (comme en septembre dernier) alors que la foire de Bourges a accueilli jusqu'à 250 stands... Tout n'est pas sombre cependant : il ne faudra pas de pass sanitaire pour rentrer, et ça, c'est une bonne nouvelle : " Le pass sanitaire est en place pour des manifestations qui accueillent plus de 1.000 personnes simultanément dans un hall" explique Patrick Ponchon. " On n'atteindra pas ces chiffres, même sur les jours où la fréquentation est la plus forte, le samedi après-midi et le dimanche."

Patrick Ponchon, directeur de Jeanne et Louis Productions, organisateur de la foire de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Autres bonne nouvelle : trois restaurants sont prévus sur la foire puisqu'ils auront l'autorisation de servir en salle et ça c'est important pour l'ambiance, même si certaines précautions continueront d'être observées : " Evidemment, il faudra respecter les gestes barrières. Désinfection des mains et masque " précise Patrick Ponchon. " Pas plus de six personnes à table avec une jauge à 50 %. Les dégustations devront se faire assises. Et on désinfectera régulièrement les lieux, avec des annonces sonores pour le respect des gestes barrières, et des affiches." Les organisateurs espèrent attirer 20.000 personnes sur ces cinq jours (contre 30.000 en temps normal).