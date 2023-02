Opposition à la réforme des retraites : saucisses grillées sous les fenêtres du député à Bourges

Une trentaine de militants de l'intersyndicale contre la réforme des retraites s'est invitée rue Champollion entre midi et 14h ce lundi, devant la permanence du député Renaissance François Cormier-Bouligeon, principalement des militants CGT et FSU. Le député n'était pas présent. Il n'y a pas eu de débordement. L'intersyndicale compte "occuper le terrain" d'ici mardi prochain, jour de la nouvelle journée d'action. D'autres élus seront ciblés.

Une action de l'intersyndicale : militants CGT et FSU, notamment étaient présents. © Radio France - Michel Benoit

L'idée est d'amener un maximum de salariés à multiplier les grèves le 7 mars pour bloquer le pays. "Le député Cormier-Bouligeon est très favorable à cette réforme, constate Sébastien Martineau, secrétaire départemental de la CGT du Cher. Mais de là à nous dire, comme il me l'a indiqué au téléphone, que la réforme était déjà votée, c'est prendre les gens pour des imbéciles. La loi est loin d'être votée. Il y a une commission mixte paritaire qui va arriver, un vote quand même à l'assemblée nationale sur la proposition de la commission mixte. Ensuite, il y aura un vote sur la loi globalement. Je pense qu'il sera difficile de trouver une majorité. Sinon à faire de nouvelles concessions aux Républicains et donc à rendre le texte encore plus dur. A nous aussi de montrer qu'on ne lâche rien. On appelle surtout à avoir des grèves massives, reconductibles, quitte à ce qui arrivera ce qui doit arriver avec des blocages chez les raffineurs par exemple. Mais pas seulement. Des productions industrielles ont été stoppées depuis le 19 janvier à chaque journée de manifestation et le patronat regarde bien ce qui ne sort pas et son manque à gagner. C'est notre stratégie aussi. On appelle les salariés à durcir le mouvement pour que le patronat dise au gouvernement d'arrêter et de repartir sur d'autres bases. "