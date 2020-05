Bourges reporte sa campagne de publicité à la télé

Il faut dire que la dynamique était plutôt bonne depuis 2017 : des nuitées d'hôtel en hausse de 4 % et une fréquentation du camping en augmentation de 51 %,. Ce spot de 30" met en scène une jeune danseuse qui emmène un inconnu à la découverte du patrimoine de Bourges : l'histoire d'une rencontre... Les deux tourtereaux attendront pour se retrouver.

Une danseuse berruyère nous emmène à la decouverte de Bourges - AD2T

A cause de l'épidémie, la diffusion de ce spot, facturée 80.000 euros, est reportée à une date non définie pour l'instant, mais vous pourrez tout de même le voir, à partir du 4 mai, sur le site de l'agence.

Le palais Jacques Coeur était évidemment incontournable - AD2T

Le spot joue sur cette idée de surprise, ressentie par beaucoup de touristes à Bourges, mais pas seulement. : " Dans ce clip, cette jeune berruyère fait partager sa ville et l'amour pour sa ville, insiste Ludovic Azuar, directeur de l'agence tourisme et territoires du Cher. C'est vraiment quelque chose que l'on souhaite ancrer auprès des Berruyers qui savent déjà accueillir les visiteurs, mais avoir une fierté de sa ville et du territoire, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, acteurs du tourisme."

La présentation du spot au cinéma Mega CGR de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ludovic Azuar espère que cette campagne pourra avoir lieu avant l'été : " Cela aurait un intérêt dans le sens où il y aura une saison touristique. Ne serait-ce que par le nombre de résidences secondaires que nous avons dans un département comme le Cher. On peut accueillir des familles qui auront été confinées et qui auront envie de profiter de notre département. Evidemment, on va souffrir du manque de touristes étrangers. Ils représentent environ 20 % de la clientèle l'été, les italiens, les belges, les néerlandais, notamment." Le Berry dispose d'atouts à faire valoir en cette période d'épidémie, notamment par rapport au littoral où les gens sont les uns sur les autres et que la question de l'organisation des plages se pose pour le respect des distanciations sanitaires : " En Berry, et à Bourges, même en période de pic touristique, on dispose encore d'espace et les regroupements restent encore raisonnables. D'autre part, des événements n'auront pas lieu cet été en France. Les gens se rabattront donc peut-être sur des activités de loisirs, de plein air, à la campagne, à la découverte du patrimoine, sur des randonnées, et on est bien placé là dessus. La saison sera difficile, on le sait mais il faut se battre avec nos atouts."