Bourges : SOS Médecins boycotte les visites à domicile jusque dimanche

SOS médecins réclame une revalorisation plus large du tarif des visites à domicile et des frais de déplacement. Cela fait 15 ans que les frais de déplacement des médecins n'ont pas été augmentés regrette Thierry Brock, président de SOS Médecins à Bourges : " Une visite à domicile, c'est 35 euros en journée. C'est à dire que vous avez un supplément par rapport à une consultation qui est à 25 euros actuellement. Il y a un supplément de 10 euros, uniquement valable en journée, c'est à dire de 8H00 à 20H00. Il ne s'applique pas la nuit et c'est le même depuis une quinzaine d'années." SOS Médecins estime que la visite à domicile devrait être facturée à 57,60 euros. Une grosse augmentation qui aurait un impact sur les finances de la sécurité sociale. Thierry Brock ne voit pas les choses comme cela : " On fait exactement le calcul inverse. Si la visite est payée un juste prix, on aura plus de médecins pour en faire et on aura moins de transports aux urgences hospitalières. Ce sont elles qui coûtent le plus cher. Cela éviterait de transporter aux urgences , en ambulance, des patients qui ne relèvent pas de cette prise en charge. Et puis, les visites à domicile vont dans le sens du maintien à domicile des personnes âgées et on sait que c'est vers cela que l'on doit tendre."

SOS Médecins dénonce un ostracisme à son égard. © Maxppp - Thomas Bregardis

Un accord a été trouvé cet été pour augmenter le prix des visites auprès des personnes âgées de plus de 80 ans : le tarif peut atteindre 70 euros, mais SOS médecins en est exclu : " Dans l'avenant qui a été signé, ces visites longues et complexes pour les personnes âgées n'ont été revalorisées que pour les médecins traitants. SOS médecins ne peut donc pas l'appliquer. " A titre d'exemple, SOS médecins effectue environ 5.000 visites par an sur l'agglomération de Bourges.