Bourges : sur la plage, à la rencontre des créateurs d'entreprises

" L'été de la création ", c'est le nom de cette opération a débuté sur la plage du lac du Val d'Auron. Un tricycle, un parasol, et un ordinateur : c'est en tongues, la casquette vissée sur la tête pour se protéger du soleil que Anthony Marchais, conseiller BGE Berry Touraine travaille cette semaine : " De toute façon, si je reste dans mon bureau, je ne verrai personne. Au mois d'août, c'est compliqué, donc autant sortir là où je peux rencontrer du monde. J'ai ciblé des lieux passants de Bourges, ou fréquentés l'été comme cette plage du Val d'Auron. Je serai aussi aux abords de la cathédrale, également au jardin des Près-Fichaux qui est très agréable l'été. Et regardez, j'ai déjà une personne qui attend. Notre but, ce n'est pas de faire du nombre, mais d'apporter le bon conseil au bon moment, à la bonne personne."

Anthony Marchais, conseiller en création d'entreprise à BGE Berry-Touraine © Radio France - Michel Benoit

Cette première personne, c'est Paul : " Vous voyez, je suis avec mon dossier, mes mocassins, mais pas le maillot de bain ! Je suis ici d'abord pour le travail, mais c'est sympa d'échanger comme ça en bord de plage, pas loin de l'eau et du sable ! "

Paul est designer. Ce premier contact s'avère utile pour lui : " Ca va déclencher un rendez-vous qui va être ciblé sur mes besoins. Je recherche des conseils en statut freelance, auto-entrepreneur si vous prefèrez. Comment avoir des aides, comment bien déclarer, comment payer ses impôts en temps et en heure. Je voudrais des précisions sur l'Urssaf aussi."

Paul est venu se renseigner sur le statut d'auto-entrepreneur © Radio France - Michel Benoit

En sortant ainsi, Anthony espère repérer des créateurs d'entreprises en amont de leurs projets. Le but, c'est de les aider avant qu'ils ne s'immatriculent à l'Urssaf pour qu'ils puissent bénéficier d'un maximum d'aides. Malheureusement pour lui, Paul a déjà fait une demande d'immatriculation et cela va limiter le soutien qu'il pourra recevoir : " En France, il y a plein d'aides qui existent, précise Anthony Marchais, mais elles sont destinées en grand nombre aux porteurs de projets qui ne se sont pas encore immatriculés. Le but, c'est en effet de les épauler bien en amont de leur création pour voir aussi si leur choix est judicieux. Trop souvent, on voit des auto-entrepreneurs qui se lancent seuls et qui ne réalisent qu'un tout petit chiffre d'affaires d'à peine quelques centaines d'euros par mois. C'est tellement simple aujourd'hui, il suffit de 20 mnutes sur internet. Quand on intervient en amont on est plus efficace et c'est aussi le but de cette opération. Je sors de mon bureau pour essayer d'attraper des gens qui ne viendraient peut-être pas jusqu'à mon bureau."

Dans le Cher, BGE accompagne près de 2.000 personnes chaque année au travers de divers programmes. Voici les rendez-vous que vous fixe Anthony Marchais :

23/08 : Parc des Près Fichaux à partir de 14H00

24/08 : Gare de Bourges à partir de 9H30 / Place Gordaine à partir de 14H00

25/08 : Place Simone Veil, près de la cathédrale à partir de 9H30

28/08 : Plage du Val d'Auron à partir de 15H00

30/08 : Parc de l'Archevêché à partir de 14H00