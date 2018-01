Bourges, France

Le département du Cher veut faire connaitre ce secteur qui recrute. La moitié des entreprises régionales de l'aéronautique et de la défense sont implantées en Berry, et les besoins en main d'oeuvre sont immenses. Des emplois à pourvoir immédiatement, mais aussi à plus long terme. 600 collégiens seront donc invités et à partir de 16H00, le salon sera ouvert aux demandeurs d'emplois. Une vingtaine d'entreprises ou de centres de formation seront présents. Au bas mot, plus de 500 offres d'emploi sont à pourvoir dès à présent dans le Cher.

Véronique Fenoll, vice présidente du conseil départemental du Cher et Michel Autissier, président. © Radio France - Michel Benoit

Les classes de 4eme et de 3eme sont ciblées, juste avant l'orientation. L'idée, c'est de planter la petite graine qui leur donnera peut-être envie de choisir cette filière qui va recruter pour mal d'années encore : " Il faut faire savoir à ces jeunes qu'ils peuvent rester dans le département pour y faire carrière" explique Véronique Fenoll, vice-présidente du conseil départemental du Cher. Dans un département qui perd un peu plus de 1.500 habitants par an, on cerne tous les enjeux ... et l'urgence à retenir ces jeunes. Une réplique du Blériot XI avec lequel l'aviateur traversa la manche en 1909 sera disposée à l'entrée du forum et les jeunes pourront prendre place sur des simulateurs de vol. Histoire de les faire rêver à ces métiers.

"Il faut convaincre les demandeurs d'emploi de se réorienter vers ces filières"

L'idée est aussi de faire connaitre les formations, sans doute pas encore assez nombreuses, qui existent dans ces filières : " le lycée Henri Brisson de Vierzon vient d'ouvrir la première formation axée aéronautique dans le Cher, ajoute Véronique Fenoll. Il s'agit d'un bac pro maintenance des équipements industriels, labellisé aéronautique. Les entreprises recherchent notamment des techniciens. Les besoins sont immédiats mais aussi à plus long terme, d'où ce travail auprès des jeunes." Ce forum s'adresse aussi aux chômeurs puisque MBDA, Michelin, Mecachrome, Nexter, Avignon Ceramic, ASB Batteries, les sociétés qui recrutent seront là. " On n'a pas assez de places pour les accueillir toutes, précise _Michel Autissier_, président du conseil départemental du Cher. Quand on voit le nombre de bénéficiaires du rsa dans le département, dont certains très qualifiés, on ne comprend pas pourquoi ces entreprises peinent tellement à recruter." Ces sociétés ne trouvent, en effet pas suffisamment de bras. Le conseil départemental veut donc convaincre les demandeurs d'emploi de la nécessité de se réorienter parfois.