Bourges : un repas de Noël solidaire pour les plus démunis

Bourges, France

Les fêtes de Noël se déroulent souvent en famille ou entre amis. Ce 25 décembre est une journée de partage, pour toutes et tous. Les plus démunis ne doivent pas être oubliés. L'association Le Relais a donc organisé un repas de Noël à Bourges, pour ceux qu'elle accueille en hébergement d'urgence. Ce Noël a redonné du baume au cœur à une petite dizaine de Berruyers.

Ils n'ont pas besoin de sapin ou de guirlande. Pour eux, l'esprit de Noël, c'est surtout dans les assiettes que cela se passe. "Il y a de la dinde, du gratin, des crevettes, du gâteau, du fromage... Tout ce qu'il faut pour un Noël", selon Serge.

Le menu a l'air de plaire puisque tout le monde se ressert. Serge est le premier à remercier le cuisinier du jour :

Le fait qu'ils y aient pensé, c'est plus que tout ce qu'on voit sur la table. Ils ont pensé à nous, alors qu'on ne croyait pas que l'on penserait à nous"

Serge n'avait rien prévu, il ne pensait pas faire Noël et encore moins, prendre un repas avec des "collègues". Fabrice aussi, croyait faire Noël tout seul. Ce n'était pas possible avec sa famille cette année, il a décidé de prendre un peu de distance. "Je me suis engueulé avec ma famille parce qu'ils n'arrêtaient pas de me critiquer, de me dire que je suis incapable, etc", explique Fabrice.

Ce 25 décembre, il n'y a que le Relais pour les accueillir. "Tous les autres lieux où ils peuvent accéder à de la nourriture sont fermés depuis samedi. Entre le week-end, et le jour férié, c'est comme un pont. On a donc voulu proposer une alternative", souligne David Souchet, le directeur de l'association.