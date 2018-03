Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

C'est un nouveau concept que propose à Bourges Sophie Verneuil. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le monde de la coiffure cette professionnelle a décidé de proposer un salon de coiffure... partagé ! Le principe est simple : Sophie a investi dans ce local commercial pour fournir à la location un espace de travail professionnel en plein centre-ville et le propose à la location à des jeunes coiffeurs désireux de se lancer en indépendant mais qui n'aurait pas les moyens ou l'envie d'investir de trop lourdes sommes.

Pied à l’étrier

Le salon propose ainsi 4 espaces de travail pour coiffeurs avec un bac a shampoing et 2 fauteuils et un espace pour prothésiste ongulaire. L’entrepreneuse prend tous les frais à sa charge et fournit même le matériel contre un loyer mensuel de 700 euros. Chaque coiffeur devra tout de même fournir ses produits qui pourront être entreposés dans un espace personnel et sécurisé.

Chaque coiffeur dispose d'un poste avec 2 fauteuils et d'un bac à shampoing © Radio France - Carl Dechâtre

Candidats recherchés

L'ouverture est prévue aux alentours du 15 mars. Sophie Verneuil a déjà signé avec une jeune coiffeuse intéressée par le concept mais cherche d'autres candidats dont le ou la prothésiste ongulaire. Sophie sera elle aussi installée au sein de ce salon en tant que prothésiste capillaire. Coiff'Box est situé 10 place de la nation à Bourges. Si vous êtes intéressé en tant que professionnel vous pouvez contacter Sophie Verneuil par mail sophie.verneuil27@gmail.com ou par téléphone 06.48.76.95.41