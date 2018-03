Un job dating un peu particulier à Bourges : le mardi 13 mars, en soirée (à partir de 18H30). On vous en parle déjà car il faut s'inscrire à l'avance... un job dating réservé aux jeunes de 18 à 25 ans. On le sait, les entreprises ont trop tendance à demander de l'expérience avant d'embaucher...

Bourges, France

Pas facile pour un jeune sans expérience de décrocher un premier emploi : le chômage est de 24 % en France chez les 18-25 ans, c'est quasiment 2,5 fois plus que la moyenne nationale. Un rendez-vous qui se veut différent sur la forme, explique l'un des organisateurs, Jean-David Reynal, directeur régional chez Wizbii, une start up spécialisée dans le recrutement : " On s'extrait des soirées recrutement classiques en jouant sur des échanges qui vont bien au delà du CV. Un moment informel et décontracté où on vend son énergie avant son cv. Le jeune doit aussi être séduit par son futur employeur."

Le lieu de ce job-dating n'est pas indiqué sur l'affiche, car les candidats seront invités, après une première sélection par internet. - Wizbii

Les profils recherchés concernent surtout des conseillers clientèle, des commerciaux, mais pas seulement. Le Crédit Agricole sera là mais aussi des entreprises partenaires de la banque comme les agences immobilières Square habitat. Pat-à Pain également, toujours en plein développement. 7 à 8 entreprises pour 10 à 15 postes. pas plus, mais de vrais projets de recrutement. Il faut vous inscrire sur internet, et vous serez peut-être convoqué après une première sélection réalisée par la plate-forme d'emploi Wizbii. Pas de cravate, l'ambiance se veut conviviale, votre profil pourra être retenu même si vous avez un peu plus de 25 ans. Pour vous inscrire à ce job-dating, il vous suffit de laisser un message avant mardi (13 mars) sur le mail : stephanie@wizbii.com.