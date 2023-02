Bourges : une plateforme collaborative au service des PME de la défense

Plusieurs millions d'euros (le chiffre exact reste secret) sont investis par les deux groupes de l'industrie de la défense en collaboration avec le CETIM ( Centre Technique des Industries Mécaniques). Cette plate-forme, baptisée Printing Bourges, facilitera la création de pièces complexes pour l'industrie de la défense et l'aéronautique grâce à la technologie de la fabrication additive. Cette plate-forme sera mise à disposition des sous-traitants pour relever les défis industriels futurs et améliorer la chaine d'approvisionnement. Un défi essentiel, explique Martial Rebeyrol, responsable qualité supply chain (approvisionnements) chez MBDA : " Les coûts sont très importants pour acheter des machines de fabrication additive. Nos fournisseurs n'ont donc pas encore investis dans cette nouvelle technologie. Ils doivent également apprendre et se former là-dessus. De notre côté, chez MBDA, on va qualifier de plus en plus de pièces en fabrication additive, par exemple dans nos missiles. Elles assurent notamment un gain de poids, mais il ne suffit pas de qualifier des pièces. Il faut qu'on ait un tissus industriel qui sache répondre à cette demande là. C'est le but de cette plateforme collaborative. "

La dernière machine de fabrication additive acquise par Printing Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'idée, c'est donc de développer la fabrication additive dans toute la chaine de l'industrie de la défense, dans la construction mais aussi dans la maintenance des matériels. La fabrication additive consiste à réaliser des objets à partir de poudre chauffée qu'on répartit en de multiples couches dans un moule. On assemble de la matière au lieu d'en retirer pour obtenir la forme voulue, comme c'est le cas traditionnellement dans l'industrie métallurgique. C'est plus rapide et on peut faire des pièces plus complexes qui engendrent un gain de poids. Une pièce plus élaborée peut alors en effet remplacer plusieurs pièces. C'est très important en matière d'armement : " Nous, quand on a besoin de 250 pièces à refaire en fonderie, c'est très couteux car c'est de la petite série " détaille Thierry Azerot, de la direction de l'innovation chez Nexter. " On envisage donc plutôt de les faire désormais grâce à la fabrication additive. On refait des moules et on refait les pièces ensuite en fabrication additive. C'est plus rapide et avec un gain financier assez important. L'autre atout de la fabrication additive, c'est de diminuer, voir d'éviter les transports de pièces, en déportant au plus près des besoins des forces, la fabrication additive. Cela peut être sur un terrain d'opération extérieure, une zone humanitaire ou pourquoi pas un terrain d'entraînement. "

La plateforme Printing Bourges est hébergée pour l'instant au Cetim, mais déménagera à l'automne sur le site MBDA de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une machine de fabrication additive accompagnait par exemple les forces françaises au Mali pour la maintenance des véhicules. Si les grands donneurs d'ordre s'y sont mis, ce n'est pas encore le cas des sous-traitants. Cette plate-forme vise à leur rendre la technologie accessible. Jean-Christophe Augé, responsable fabrication additive au Cetim : " On veut briser le cercle vicieux actuel qui fait qu'aujourd'hui les donneurs d'ordre n'insèrent pas cette technologie parce qu'il n'y a pas de sous-traitants qui maîtrisent cette technique, et qu'à contrario, les sous-traitants n'investissent pas parce qu'il n'y a pas de marché, alors que cette technologie constitue un bond en avant important. "

Pour l'instant, Printing Bourges dispose déjà de trois machines de fabrication additive, l'objectif est d'une dizaine à terme, installées à partir de l'automne sur le site MBDA de Bourges.