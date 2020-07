Bourges : une PME met au point une sur-poignée anti-covid

On peut adapter Cogit Safe (c'est le nom de cette sur-poignée) en moins de cinq minutes sur le plupart des portes. En appuyant dessus avec l'avant bras, on peut ouvrir n'importe quelle porte : " C'est comme si vous deviez ouvrir une porte, avec un gros colis dans les bras, détaille Christophe Roua, président de Cogit Composites. Vous utilisez alors votre avant-bras. c'est la même chose ici."

La sur-poignée Cogit Safe © Radio France - Michel Benoit

Le cahier des charges devait satisfaire plusieurs critères.. Cette sur-poignée doit être robuste,facile à adapter, ergonomique et bactéricide grâce à un matériau contenant des sels d'argent. Plusieurs entreprises sont en train de la tester sur Bourges. Cogit composites qui a perdu 70 % de son chiffre d'affaires avec l'aéronautique, espère un peu limiter les effets de cette crise grâce à ce produit novateur, destiné au secteur hospitalier mais pas seulement : " Ca s'adresse aux collectivités locales estime Christophe Roua, et bien sûr aux entreprises, notamment dans l'alimentaire, déjà très sensibilisées aux questions d'hygiène. Les entreprises ont une obligation de sécurité vis à vis de leurs salariés et le Covid renforce encore cette obligation. Cette sur-poignée peut être également efficace pour diminuer la contagion liée à la grippe ou à la gastro-entérite, l'hiver notamment. On n'est pas obligé d'équiper toutes les portes mais uniquement celles qui doivent rester fermées. Je pense notamment aux vestiaires et bien sûr aux toilettes. "

Une petite affichette à placer sur la porte équipée de Cogit Safe pour en détailler le mode d'emploi. © Radio France - Michel Benoit

Il faut compter 49 euros par porte. La facture peut vite grimper mais pour Christophe Roua, c'est aussi un gage de sécurité qui peut éviter un coût beaucoup plus élevé : " Vous imaginez le coût pour une entreprise qui se verrait confinée parce qu'on y aurait découvert un cas covid ou plus. La facture peut alors être très lourde, liée à la perte d'activité. Ces sur-poignées paraissent alors très limitées comme investissement."

La sur-poignée s'adapte en quelques minutes avec une clé six pans. © Radio France - Michel Benoit

Evidemment Cogit Safe ne préserve pas du risque à 100 %. Cogit Composites recherche maintenant un distributeur pour cette sur-poignée. La petite PME de quatre salariés espère que le Covid lui ouvrira finalement de nouveaux domaines d'activité.