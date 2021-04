Bourgogne Franche-Comté : 27 associations de lutte contre la pauvreté soutenues par l'Etat

Afin de soutenir l’activité des associations de lutte contre la pauvreté et leur permettre de toujours mieux répondre aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le plan de relance national "France Relance". Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet ouvert en novembre 2020, qui a réuni plus de 2610 candidatures. 33 projets nationaux et 576 projets régionaux ont été sélectionnés, dont 105 en Bourgogne Franche-Comté.

En région Bourgogne-Franche-Comté, trois thématiques prioritaires étaient ciblées :

La lutte contre la précarité alimentaire , et l’ accès aux biens essentiels (alimentation et hygiène)

, et l’ (alimentation et hygiène) L’ accès aux droits , particulièrement à travers l’accès aux soins et les actions de protection de la santé mentale

, particulièrement à travers l’accès aux soins et les actions de protection de la santé mentale La levée des freins à l’insertion sociale et professionnelle, notamment en termes de mobilité, de garde d’enfants, de logement.

Suite au comité régional de sélection, sur les 105 projets reçus, 27 ont été retenus, pour un soutien financier total porté à 2 148 220 d'euros. Les premières conventions de subventions seront signées dès le mois de mai 2021.

Les projets retenus :

Lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux biens essentiels : 9 projets, budget de 571.448 euros

Soutien aux trois banques alimentaires de la région Bourgogne Franche-Comté – BA Bourgogne, BA Franche-Comté, BA Jura, à travers plusieurs projets.

aux trois de la – BA Bourgogne, BA Franche-Comté, BA Jura, à travers plusieurs projets. Transfert et développement de l’atelier maraîchage du chantier d’insertion "Les restaurant du cœur – Les relais du cœur" de Côte d’Or .

. Optimisation de l’offre de service de l’ accueil de jour rural de Pontarlier "Travail et Vie".

"Travail et Vie". Sensibilisation au bien manger au moindre coût – Frip’vie (Grand-Charmont dans le Doubs).

dans le Doubs). Renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires "Les restaurants du cœur – Les relais du cœur" de la Haute-Saône .

. De l’aide alimentaire à l’accès aux droits, Secours populaire français du Jura à Dole.

L'accès aux droits : 6 projets, budget de 374.003 euros

Caf’tiers : la Croix-Rouge itinérante – La Croix Rouge - Côte d’Or.

Solidaribus , antenne mobile du secours populaire français – Comité du secours populaire français de Quetigny (Côte d'Or) .

, antenne mobile du secours populaire français – Comité du . En route pour l’accès aux droits dans le 58 – Pagode - Nièvre (camion d'accès aux droits).

(camion d'accès aux droits). Accès aux droits : insertion sociale et professionnelle – APF Haute-Saône .

. Aller-vers en quartier prioritaire de la politique de la ville et en zone rurale – Sauvegarde 71 – Saône et Loire .

. Retisser du soin : La renouée des oiseaux (Yonne).

L'insertion sociale et professionnelle : 12 projets, budget de 1 202.769 euros