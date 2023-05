Bourgogne-Franche-Comté : la consommation électrique en baisse en 2022

Entre hausse du prix du gaz, tension sur le réseau nucléaire français et baisse d'activité des stations hydrauliques, l'hiver 2022-2023 avait de quoi inquiéter en Bourgogne-Franche-Comté. Le Réseau de Transport de l'Electricité (RTE) craignait que la production d'électricité ne suffise pas à la consommation de la région. Entreprises et particuliers ont été incités à faire des efforts, qui ont payé puisque la consommation électrique de la région a baissé de 13% entre octobre 2022 et mars 2023.

Entreprises et particuliers ont joué le jeu

Une baisse d'abord due à la grande industrie (métallurgie, chimie, construction automobile...). Sur l'ensemble de l'année 2022, le secteur diminué leur consommation électrique de 9%, un chiffre atteignant 19% certains mois et dans certains domaines. Les grandes entreprises consomment un quart de l'électricité à l'échelle de la région, le reste est répartie entre particulier et professionnels (45%) et Petites et Moyennes Entreprises et Industries (40%). Eux aussi ont significativement diminué leur consommation.

Bien sûr, une partie de cette diminution n'est pas volontaire, voir parfois contrainte. D'abord, la météo douce du début de l'automne a incité les Bourguignons-Franc-Comtois à ne pas allumer le chauffage. L'augmentation des prix de l'énergie et l'incapacité de certains particuliers et entreprises à payer plus, peuvent aussi expliquer les économies. Enfin, les astuces mises en place, comme par exemple l'installation de LED explique aussi ces bons résultats.