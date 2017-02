Bourgogne-Franche-Comté : le chômage augmente légèrement en janvier

Le chômage progresse de 0.8% dans la région, au mois de janvier. En revanche, sur un an, il baisse de 3.5%.

C'est mi-figue, mi-raisin ! Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté sur un mois, en janvier : +0.8% en Bourgogne-Franche-Comté. En France, ce chiffre est stable.

En revanche, sur un an, l'évolution est positive : le chômage a reculé de 3.5% dans la région. C'est mieux qu'au niveau national (-2.5% sur un an).

Dans le détail, ce sont les personnes de moins de 25 ans qui ont le plus profité de cette baisse (- 9.7% sur un an), suivies de celles âgées de 25 à 49 ans (- 4.4%). En revanche, il n'y a pas d'embellie pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus : leur nombre augmente de 2.1% en un an.