Bourgogne – Franche- Comté : le secteur de la construction encore à la traîne

La DREAL de Bourgogne – Franche-Comté dresse le bilan de la construction dans la région en 2016. On commence à sentir une reprise, même si elle tarde à se concrétiser sur les chantiers.

Selon l’étude annuelle réalisée par la DREAL, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement, la situation de la construction tend vers l’amélioration. On sent des frémissements, mais pour l’instant, surtout au niveau « administratif ».

Une hausse du nombre de permis de construire

Entre décembre 2015 et fin novembre 2016, la hausse du nombre d’autorisations parait importante, + 20 % sur un an, ce qui représente 11 000 logements sur l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un résultat plus que convenable quand on sait qu’elle plafonne à +15% au niveau national.

On observe même une hausse impressionnante des autorisations de construire dans le collectif (y compris résidences), avec un bond de 35%. Hausse aussi pour les permis de construire pour les maisons individuelles, + 11% en Bourgogne – Franche-Comté. Seul le Territoire de Belfort échappe à cette embellie. En Saône-et-Loire, l’augmentation est remarquable, + 25 % !

Du retard à l’allumage pour les mises en chantier

L’embellie ne se concrétise pas encore dans les bilans annuels des logements mis en chantier. En un an, leur nombre recule de 2% avec un peu plus de 9 200 nouveaux chantiers. Cette fois, c’est l’inverse du niveau national, où la reprise se confirme, avec une croissance de 12 % sur un an. Dans la région, c’est la Saône-et-Loire qui s’en sort le mieux avec 16 % de chantiers entamés en 2016 de plus qu'en 2015. La Côte d’Or est stable. L’Yonne est la grande perdante avec un recul en un an de 20%.