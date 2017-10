Bourgogne-Franche-Comté : les agents de la Région appelés à la grève ce mardi

Ce mardi 10 octobre 2017 est une journée de mobilisation dans la fonction publique. Un appel unitaire lancé par les neuf syndicats du secteur. Les agents territoriaux du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté sont appelés à se joindre au mouvement.

Journée de mobilisation dans la fonction publique ce mardi 10 octobre 2017. Les neuf syndicats du secteur ont choisi de jouer l'unité et appellent donc tous les agents de la fonction publique, à descendre dans la rue pour dénoncer des "mesures négative"à leur encontre selon ces mêmes syndicats.

Les agents territoriaux du Conseil régional de BFC appelés à se joindre au mouvement

Les agents territoriaux de la grande Région, partagent les revendications nationales sur la hausse de la CSG, le gel du point d'indice de leurs salaires ou encore le rétablissement du jour de carence mais ils veulent également alerter sur les négociations en cours dues à la fusion des régions. Des négociations qui, selon Dominique Aubry Frelain de l'intersyndicale, revoient tous les statuts des agents à la baisse, notamment sur le salaire et le temps de travail. "On grappille partout, on a vraiment l'impression que toutes les lignes de tous les règlements sont épluchées pour grappiller et évidemment il n'y pas de contrepartie côté régime indemnitaire. Ce qui est très décevant."

"Les agents sont inquiets pour ne pas dire désespérés" - Dominique Aubry Frelain de l'intersyndicale

Les syndicats savent déjà qu'ils devront abandonner des jours de RTT accordés par les anciens accords. Un sacrifice qui est compensé par l'augmentation des indemnités rappelle Michel Neugnot, vice-président du Conseil Régional, en charge notamment de la masse salariale. Celui qui est en charge de la gestion du personnel, assure qu'aucun agent de la région ne perdra un centime sur sa fiche de paie. "Le total des salaires annuel va être augmenté globalement de plus de deux millions d'euros. Individuellement, aucun agent ne va perdre le moindre euro."

Pas suffisant pour les syndicats, car une partie des agents travaillera davantage mais sans augmentation de salaire.

Depuis la fusion, ils sont 4118 agents à travailler au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.

