Confinement : les entrepreneurs partagés sur l'efficacité des aides économiques en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, ils sont près de 5000 entrepreneurs à avoir demandé un report de charge. Vendredi 26 mars, dans la région, plus de 5700 demandes de chômage partiel ont été déposées. Des moyens mis en place par l'Etat pour aider les entreprises en difficulté en ces temps de confinement. Mais que pensent les entrepreneurs concernés dans la région ? France Bleu leur a posé la question.

Les reports de charges : utiles, mais pas suffisants

David Butet, chef d’entreprise et président du Medef Côte-d’Or, gère une société spécialisée dans l’événementiel, un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Il emploie 70 salariés, presque tous sont au chômage partiel, sauf trois d'entre eux.

Selon lui, le report de charges dont il bénéficie n’est pas suffisant : "Les reports de charges nous permettent d'éviter des charges à un moment où nous n'avons pas de recette. Mais en réalité, on paye quand même des charges, le 0 charge n'existe pas. Il reste, les charges d'assurance, de maintenance, d'entretien : on ne peut pas arrêter de les payer car sinon on ne pourra pas relancer l'activité."

"Sans activité, on a beau avoir toutes ces aides, ce qu'il faut c'est qu'on puisse travailler"

Le constat est clair pour tous les entrepreneurs contactés : les reports de charge soulagent. Mais pour combien de temps ? Eric Michoux est chef de plusieurs entreprises industrielles. Il est basé en Saône-et-Loire. L'entrepreneur craint que les aides ne soient pas suffisantes pour s’en sortir à l’avenir : "On a tout fait : demande de report de charges, demandes d'arrêt de loyers. Mais sans activité, on a beau avoir toutes ces aides, ce qu'il faut c'est qu'on puisse travailler."

Des indépendants inquiets pour l'avenir

Du côté des plus petites entreprises, Fabrice Dapot, apiculteur du côté de Beaune, continue de travailler, mais il a quand même du demander de l’aide à sa banque : "J'ai tout de suite demander un report de crédit. Pour l'instant je n'ai pas de trésorerie, ça me soulage. Mais que pour l'instant." En Bourgogne, sur les 5000 demandes de délais déposées depuis le début du confinement, à cette date, plus de 1700 sont celles de travailleurs indépendants.