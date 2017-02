Bourgogne - Franche-Comté: Trois cents postes à pourvoir à la SNCF

Le PDG de la SNCF, Guillaume PEPY est attendu à Dijon en fin de semaine. Le groupe annonce dix mille recrutements annuels, dont trois cents en Bourgogne – Franche-Comté.

Après Lyon, Rouen, Orléans, Bordeaux, Lille et Rennes, c’est à Dijon que Guillaume PEPY posera ses valises ces jeudi 16 et vendredi 17 février. Le PDG effectue une tournée des nouvelles régions françaises, consacrée notamment à l’emploi et la mobilité pour les voyageurs et les marchandises.

La SNCF se présente comme l’un des principaux employeurs au niveau national avec 10.000 recrutements annuels. Pour sa venue en Bourgogne - Franche - Comté, le président de la compagnie ferroviaire annonce un grand rendez-vous emploi entouré de ses quatre directeurs régionaux au cours duquel il proposera 300 postes. Ils seront détaillés à l’occasion d’ ateliers de pré-recrutement et coaching (CV, simulation d'entretiens, photocall) proposés au Forum des métiers et de l’Emploi organisé de 10H à 18H30 vendredi au Parc des Expositions et des Congrès de Dijon, 3 boulevard de Champagne

Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy © Maxppp - Jean François Ottonello

. Ils concernent les métiers de la circulation ferroviaire, de l'ingénierie et de la maintenance des voies,

 Les métiers de la maintenance des matériels,

 Les métiers de la conduite, de la sûreté,

 Les métiers de la relation clients,

 Les métiers cadres et ingénieurs,

 Les métiers de Keolis

