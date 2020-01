Bourgogne-Franche-Comté (vidéo) - Les idées reçues sur la filière bois ont la vie dure

Avec plus de 1,7 millions d'hectares la forêt occupe plus du tiers du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. L'étendue des métiers disponible dans ce secteur est très importante, il y en aurait plus de 50 au total. Pourtant le bois souffre encore de quelques clichés.