Bourgogne : ITEN choisit l'ancien site de Kodak à Chalon-sur-Saône pour implanter une nouvelle usine

ITEN , est une entreprise industrielle française, créée en 2011 à Dardilly près de Lyon. Elle fournit des micro-batteries révolutionnaires et en maîtrise toute la chaîne de production, depuis l’éco-conception, jusqu’à la fabrication. Son premier site du Rhône sera capable de produire 40 millions de micro-batteries d'ici le début de 2024 et dès 2026, la nouvelle usine installée à Chalon vise à en produire 100 millions dans un premier temps. Entretien avec le Président et fondateur d'ITEN, Fabien Gaben.

Fabien Gaben, Président et Fondateur d'ITEN - ITEN

France Bleu Bourgogne : A quoi vont ces micro batteries ?

Fabien Gaben : On va trouver ces batteries dans n'importe quel dispositif électronique. Ces batteries produites par ITEN peuvent fournir une densité de puissance 1.000 fois supérieure à celle des piles boutons primaires pour l’épaisseur d’une carte bleue. Dans l'industrie électronique, la taille, la consommation des processeurs a été réduite d'un facteur 1.000 en l'espace de 50 ans. Les technologies pour assurer le micro stockage d'énergie, elles, n'ont pas évolué. On continue à utiliser des piles bouton qui sont encombrantes et polluantes. Du coup, avec nos micro batteries rechargeables, on va pouvoir remplacer toutes ces piles bouton qui, quoi qu'il arrive, vont être bientôt interdites. Une directive européenne vise à supprimer leur utilisation. On va donc pouvoir faire des composants ultra miniatures qui vont répondre aux contraintes d'écoconception. Comme les micro batteries sont beaucoup plus petites, elle consomme moins de matières premières. L'enjeu, en fait, c'est le remplacement de toutes ces piles dont à l'échelle de la planète, vont permettre d'économiser 200 000 tonnes de CO2 par an.

Votre site pilote ITEN est basé au nord de Lyon. Pourquoi cette arrivée à Chalon-sur-Saône ?

On avait un cahier des charges très, très précis, avec beaucoup de contraintes à la fois en termes de surfaces, parce qu'on avait besoin de cinq hectares minimum, d'un terrain prêt à monter une usine, c'est à dire avec tous les recours administratifs purgés, beaucoup de contraintes aussi liées à la disponibilité d'une très forte puissance électrique, avec un bassin d'emploi important, parce qu'on aura besoin de recruter beaucoup de gens avec des compétences industrielles. On souhaitait aussi pouvoir avoir un accès en transports en commun assez aisé. Et c'est vrai que le site de Chalon répond parfaitement à l'ensemble de ces critères.

Combien de salariés devraient travailler à terme sur ce nouveau site à Chalon ?

On va avoir dix modules de fabrication et donc là, pour commencer, on installe un premier module qui aura une capacité de fabrication d'une centaine de millions de composants par an, qui va représenter un peu plus d'une centaine d'emplois. Et puis après, quand on aura nos dix modules, ça fera dix fois plus.

Vous prévoyez le démarrage en 2026 ?

Oui. L'étape maintenant, c'est de faire travailler les bureaux d'ingénierie et les architectes pour concevoir les bâtiments. Après, on a toute la partie administrative, permis de construire, demande d'ICPE. On va lancer les appels d'offres, ce qui nous amène à un premier coup de pioche mi 2024. Ensuite le temps de construire le bâtiment, d'installer toutes les machines, faire les raccordements et commencer à recruter et former les gens, 2026 c'est déjà un timing à marche forcée.

L'usine de production ITEN de Dardilly près de Lyon dans le Rhône. - ITEN

Une très heureuse nouvelle pour le Grand Chalon

La communauté d'agglomération du Grand Chalon accueille évidemment la nouvelle avec une grande satisfaction au moment même où plus de 150 emplois sont supprimés à Saint-Marcel avec la liquidation de La Place du Marché, ex Toupargel. Le président du Grand Chalon, Sébastien Martin se montre même très optimiste sur le développement rapide de ce site et ses retombées sur l'économie locale chalonnaise. "Dès l'ouverture, on parle d'une centaine d'emplois, mais avec un potentiel d'un millier d'emplois. Un emploi industriel, c'est entre deux et trois emplois indirects. Et puis, je crois aussi à l'effet d'entraînement. Une entreprise comme celle là, avec le potentiel qu'elle a de développement quasi infini puisqu'on est sur une rupture technologique qui va remplacer toutes les piles bouton, toutes les batteries de grosse taille par des micro batteries dans tous les appareils électroniques partout à travers le monde. On parle d'un marché de plusieurs milliards de micros batteries partout à travers le monde. C'est aussi l'opportunité pour nous d'une structuration d'une filière autour de l'électronique. On a ITEN maintenant, mais on avait déjà Air Liquide, qui fournit les gaz qui sont nécessaires à la réalisation de tous les microprocesseurs. On a une entreprise comme Selva qui réalise des cartes électroniques. Je pense qu'on peut avoir un écosystème très favorable à des entreprises comme celles là." explique Sébastien Martin.

