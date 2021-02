Saône-et-Loire : le groupe américain Hanes va-t-il vendre l'usine Dim à Autun ?

En Saône-et-Loire, les syndicats de la marque emblématique de sous-vêtements Dim et la mairie d'Autun se disents "vigilants", ce mercredi 10 février après l'annonce de sa cession par la maison-mère américaine Hanes. Le site emploie 650 personnes.

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, ce mardi 9 février, aux États-Unis, le groupe Hanes (marques Champion, Playtex, Wonderbra) a annoncé "des projets visant à explorer des alternatives stratégiques pour ses activités sous-vêtements en Europe", selon le communiqué boursier. Le même jour, les syndicats de Dim ont eu confirmation d'un recentrage sur les États-Unis et d'une vente de Hanes Europe, qui comprend notamment les marques Dim en France et Nur Die/Nur Der en Allemagne.

Hanes emploie 1200 personnes en France dont la moitié à Autun

Les activités européennes de Hanes emploient environ 2500 personnes, dont 1.200 en France et 650 à Autun. Hanes emploie dans le monde 68.000 salariés pour un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars en 2017 (5,4 milliards d'euros).

La marque fabrique toute une gamme de sous vêtements et dispose d'un magasin d'usine à Autun © Maxppp - SEBASTIEN JARRY

Trop tôt pour s'inquiéter ?

"La direction nous a fait savoir qu'il y aurait une vente du groupe européen", assure Frédéric Besacier, le secrétaire du comité européen de Hanes et délégué central CFE-CGC sur le site de Dim à Autun. Mais "on n'en est encore aux prémices", a-t-il précisé. "L'opération va prendre entre 9 et 18 mois", indique pour sa part Luc Marti, le secrétaire du CSE central de Hanes France. "Il est trop tôt pour s'inquiéter", a assuré le délégué CFTC, soulignant que les salariés de Dim ont "l'habitude" des cessions, la marque française ayant changé de mains "cinq fois". "Mais c'est vrai qu'on part dans l'inconnu: va-t-on pouvoir être vendu dans cette période de crise pandémique?", s'est cependant interrogé Luc Marti.

Le contexte mondial pas vraiment favorable

"Cela fait vingt ans qu'on subit des plans, on est un peu fataliste", explique Frédéric Besacier. "C'est un peu inquiétant une cession dans ce contexte mondial mais tout dépend de l'acheteur". La municipalité d'Autun est évidemment attentive à ce dossier. Le maire d'Autun, Vincent Chauvet (Modem) se dit "vigilant mais pas paniqué". "Dim est le fleuron de Hanes Europe, il est rentable et c'est une marque très forte. Je n'ai aucun doute que ça peut intéresser" explique l'élu.

Une histoire mouvementée

Fondée en 1956, Dim était d'abord une petite société de bonneterie fabriquant des bas chics et pas chers commercialisés à l'origine sous la marque "Bas Dimanche". Devenue symbole du made in France, elle se revendique première marque de sous-vêtements française. La société comptait plus d'un millier de salariés il y a dix ans avant de subir plusieurs changements de propriétaires. En 2014, elle était cédée à Hanes au bout de deux ans de négociations. Un plan de restructurations avait suivi avec la suppression de 265 emplois.