Bourgogne : onze nouveaux projets lauréats du volet nucléaire du plan France Relance en Saône-et-Loire

Onze nouveaux projets ont été retenus pour un montant total de plus de 17 millions d'euros en Saône-et-Loire dans le cadre du plan France Relance pour la filière nucléaire. C'est le groupe Framatome qui rafle la plus grosse part avec une aide de plus de 13 millions d'euros.