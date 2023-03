Bourgogne : trois femmes prouvent que "les métiers n'ont pas de sexe"

Une menuisière, une installatrice de fibre optique, une carreleuse, une peintre en bâtiment : On a pas l'habitude d'accorder ces professions au féminin, et pourtant les femmes y ont toute leur place et réussissent très bien !

Pour le prouver, le centre de formation de Chevigny-Saint-Sauveur vient de remettre trois trophées à des femmes engagées dans des métiers réputés masculins.

Trois femmes de Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne qui ont réussi leur apprentissage dans des formations où l'on compte plus de 70% d'hommes.

Trois femmes aux parcours différents qui réussissent dans leur métier © Radio France - Olivier Estran

Yasemin Ciftci a 17 ans. Elle habite Dijon et termine sa formation d'installatrice de fibre optique. Un métier où l'on ne compte pour l'instant que 1% de femmes. Cette statistique ne l'a pas freinée, bien au contraire ! "J'ai toujours aimé les travaux manuels" explique la jeune femme. "J'ai été très bien accueillie dans cette formation et personne n'a fait de différences avec moi, c'etait génial ! Moi je n'ai pas peur de m'imposer. C'est aussi pour cela que j'ai participé à ce trophée "métiers pour elles": pour monter qu'une femme peut faire ce que font les hommes. D'ailleurs mon projet dans l'avenir est d'ouvrir ma propre entreprise."

Des clichés qui persistent

Sur le terrain, Yasemin a pourtant été déjà confrontée à des remarques sexistes. "Lors d'un stage, un client a fait une blague sur le fait que ce soit une femme qui se déplace. Je lui ai tout de suite répondu "Je suis technicienne, et je ne veux pas d'autre blague sur mon métier !" Il s'est calmé et à la fin m'a remercié d'avoir rétabli sa connexion Internet."

Yasemin a reçu son trophée des mains d'Aurélie Simon-Villet, carreleuse installée à Beire-le-Châtel, lauréate en 2022 des "Métiers pour Elles" et membre du jury 2023. "Je suis issue aussi du centre de Chevigny-Saint-Sauveur" précise-t-elle "Dans ma promotion, j'etais la seule femme. Aujourd'hui mes clients sont surpris de voir une femme sur leur chantier, mais ils voient que je suis ponctuelle, soigneuse, que le travail est bien fait dans un chantier propre. Les femmes ont plein de qualités pour les métiers du Bâtiment" sourit-elle.

Dans les centres d'apprentissages de Bourgogne, 6 éleves sur 10 sont des hommes. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers de service, et encore très minoritaires dans les métiers du bâtiment ou du transport.

Avec leur titre régional, Yasemin Ciftci, Severine Boulay (peintre en bâtiment) et Jennifer Freville (menuisière) se trouvent en lice pour le concours National du "Trophée Métiers pour Elles" qui sera décerné lundi 6 mars.