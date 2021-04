Bourgoin-Jallieu : la CGT dénonce des dérives et risques psycho-sociaux parmi les agents territoriaux

Les rapports ne sont toujours pas au beau fixe entre la CGT et Vincent Chriqui, le maire LR de Bourgoin-Jallieu, et désormais aussi dans l'équipe de Xavier Bertrand pour la présidentielle. Le syndicat a adressé un courrier (voir ci-dessous) à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, un courrier où il est fait état de risques de suicides et risques psycho-sociaux, des intimidations, des vexations, des surcharges de travail et même de l'"esclavage moderne", le non respect du Code du travail et du harcèlement moral.

Alexia Charreton, représentante CGT des agents territoriaux, explique ce mal-être des agents par diverses pressions de la direction des ressources humaines de la mairie. "On a des suspicions de harcèlement et surtout on a un agent qui a été reconnu comme victime de harcèlement il y a moins d'un an par le tribunal administratif. C'est quelque chose qui dure, qu'on dénonce régulièrement, qui dure depuis le premier mandat de l'équipe de Vincent Chriqui. On a vu une dizaine d'agents victimes d'épuisement professionnel. Je parle vraiment de burn out avec des grosses conséquences pour la santé, des séjours en hôpital psychiatrique, des tentatives de suicide, des volontés d'en finir. Depuis cette nouvelle équipe autour de Vincent Riki, on connaît des situations qu'on n'a jamais connues auparavant, avec des graves conséquences de santé."

Du côté de la municipalité, le maire Vincent Chriqui (LR) réfute la liste de griefs. "C'est une ne liste complètement fantaisiste, comme toujours avec la CGT, et je dirais que dans le contexte actuel, assez scandaleux puisque la CGT, a toujours une politique d'opposition permanente sur tous les sujets. (...) Je suis vraiment mobilisé pour essayer de protéger les agents, d'adapter nos méthodes pour qu'il soit le moins possible, de leur proposer des équipements de protection, de tenir compte de toutes les alertes qu'on peut avoir. La CGT continue sa procédure de harcèlement. (...)"

"Tout cela est complètement inventé de toutes pièces. La réalité, c'est que l'on a une politique de gestion des ressources humaines qui est parfaitement normal, même en étant particulièrement attentive aux agents. En tout cas, c'est ce que je demande en permanence aux ressources humaines et c'est d'ailleurs là la politique qui pratique parce que c'est normal. (...) Il y a des instances paritaires qui fonctionnent, il y a des rencontres tout le temps. Le dialogue social fonctionne tout à fait correctement. S'agissant des alertes, quand il y a des signalements, évidemment, la direction des ressources humaines est là pour faire les diligences qui conviennent."

