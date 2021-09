L'entreprise grenobloise ECM Technologies ne reprend pas Photowatt à Bourgoin-Jallieu. Les salariés ont appris la nouvelle suite à un comité social et économique lundi 20 septembre et restent dans le flou alors que la direction annonce un plan d'économie selon des représentants syndicaux.

Bourgoin-Jallieu : Photowatt reste sans repreneur et va subir un plan d'économies

Photowatt ne va pas être repris par l'entreprise grenobloise ECM Technologies, qui produit des fours industriels. Les discussions n'ont pas abouti expliquent les syndicats en confirmant une information diffusée par nos confrères du Dauphiné Libéré.

L'entreprise de Bourgoin-Jallieu spécialisée dans le photovoltaïque reste donc à 100% une filiale d'EDF. Les 215 salariés l'ont appris suite à un comité social et économique qui s'est tenu lundi 20 septembre. La direction a également annoncé la mise en place d'un plan d'économie, sans départs contraints explique une source syndicale en précisant que les salariés n'ont aucune idée des mesures envisagées ni du calendrier d'application de ce plan.

Photowatt ne peut pas être rentable

Les salariés sont aujourd'hui partagés. Certes, il n'y aura pas de licenciements pour l'instant et EDF continue d'investir pour moderniser le matériel et permettre de rester pertinent sur le marché explique ce même représentant syndical, mais Photowatt est comme bridé. Sa capacité de production se cantonne à 100 mégawatts de panneaux solaires quand il faudrait pouvoir produire plus de 500 mégawatts pour être rentable selon lui.

Sans perspective de développement, difficile d'imaginer améliorer les finances de l'entreprise. Photowatt est toujours sans repreneur.