Bourgoin-Jallieu : une mobilisation pieds nus pour réclamer la réouverture des boutiques de chaussures

Alors que les commerçants partout en France vivent leur premier samedi sans client, en raison des nouvelles mesures sanitaires et de la fermeture des commerces dits non-essentiels, à Bourgoin-Jallieu, une trentaine de personnes se sont mobilisées pour demander la réouverture de la boutique "Un amour de chaussures", situé dans le centre-ville berjallien depuis plus de 20 ans.

Les chaussures : un besoin vital

Les manifestants étaient pieds nus, devant le magasin dont ils sont pour la plupart clients depuis de nombreuses années.

Une action symbolique pour rappeler que les chaussures sont un bien essentiel. - Catherine Ferrand

Pour Emmanuelle Prudent, l'une des organisatrices du rassemblement, les chaussures doivent être considérées comme un produit essentiel : "Les chaussures ne sont pas qu'un accessoire de mode, c'est aussi une question de santé. De nombreux chausseurs travaillent avec les podologues. J'ai personnellement des soucis de santé au niveau de mes pieds et dans ce magasin je peux trouver des chaussures dans lesquelles je peux mettre mes semelles orthopédiques. C'est un besoin, c'est vital", témoigne-t-elle.

La cliente dénonce aussi une injustice car "nous pouvons respecter les gestes barrières et règles sanitaires dans les magasins".

Emmanuelle Prudent espère que le mouvement permettra d'envisager l'ouverture de magasins de chaussure, sur rendez-vous par exemple, et appelle la fédération des chausseurs à agir pour sa profession.

La gérante a perdu 25% de son chiffre d'affaire avec la crise

Carole Morel (à gauche), gérante du magasin "Un amour de chaussures" à Bourgoin-Jallieu. - Catherine Ferrand

Carole Morel, gérante du magasin "Un amour de chaussures" est installée dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu depuis plus de 20 ans et elle a été très touchée par cette mobilisation. "J'ai une clientèle très fidèle avec qui j'ai un vrai lien. _Cette manifestation me touche et me bouleverse_, se sentir portée et aidée de cette de cette façon-là, c'est incroyable. Nous voulons rouvrir nos établissements et nous vivons ce troisième confinement comme une punition et une injustice car nous avons toujours respecté les protocoles sanitaires".

En 2020 avec la crise, Carole Morel a perdu 25% de son chiffre d'affaire.