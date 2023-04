Bourse aux matériaux : c'est l'heure des soldes chez certains artisans de Côte-d'Or

Deux jours pour récupérer des produits et matériaux invendus à prix cassés, chez nos artisans du bâtiment en Côte-d'Or. C'est la première Bourse aux matériaux dans le département, événement pratique et écologique piloté par la chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté.

La 1ere bourse aux matériaux de Côte-d'Or est organisée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté À la manœuvre du côté de la chambre des métiers, Iris Peter vante la dimension écologique de l'opération. Elle est chargée de développement économique sur le volet de la transition écologique et énergétique : "Nous invitons les artisans du bâtiment à venir déstocker leur surplus de matériaux ainsi que leurs invendus afin d'éviter la déchetterie.

Cela permet de leur redonner une seconde vie et on rentre un peu dans l'économie circulaire." Ces vendredi 21 et samedi 22 avril, une petite dizaine d'artisans côte-d'oriens vont proposer tout un tas de produits à la vente, à des prix cassés : "cela va être propre aux différents artisans qui participent", poursuit Iris Peter. "Donc on va avoir par exemple des artisans paysagistes. Là, vous allez retrouver du gravier ou des dalles pour refaire votre terrasse. Vous aurez également des matériaux très différents comme des fenêtres, des lavabos ou encore du matériel pour faire de la plomberie." Pour les récupérer, ça se passe directement au siège de ces artisans : "il suffit simplement d'aller sur le site de la Chambre de métiers. Donc vous avez les adresses de chaque artisan participant à cet événement, et vous avez également la liste des différents types de matériaux qu'ils proposent chacun." Pour cette première édition, huit artisans proposent des produits à la vente. Mais la bourse existe déjà dans tous les autres départements de la région, donc si vous êtes frontaliers de la Saône-et-Loire, de la Nièvre ou de l'Yonne, n'hésitez pas à consulter la liste correspondante.