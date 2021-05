Avec le déconfinement, le casse-tête des stocks pour les boutiques de vêtements à Poitiers

C'est leur troisième déconfinement : si les boutiques de vêtements sont désormais plus rodées et prêtes à accueillir les amateurs de shopping, elles doivent faire avec des excès de stocks hivernaux, qu'elles n'ont pas pu vendre correctement.

Robes, petits hauts, vestes légères : tout est déjà fin prêt, sur les portants. Reste simplement à passer un dernier coup de balai ou de peinture dans les boutiques de Poitiers avant la réouverture ce mercredi. Au bout du troisième déconfinement, "on est rodés malheureusement", lance Isabelle Guillerm-Lassale, gérante de six magasins de prêt-à-porter. Comme d'autres, le principal défi est désormais de s'organiser pour gérer les stocks restants des dernières saisons.

Des achats d'été prudents

Pas question pour les commerçants de commander autant de vêtements pour la collection d'été que d'ordinaire : certains ont encore sur les bras une partie de celle de l'été dernier, saison déjà tronquée par le premier confinement. "On a _pas fait un réapprovisionnement complet car il en restait de l'été dernier,_confirme Isabelle Guillerm-Lassale, dans son magasin Penaud. On a fait les achats de l'été 2021 en octobre dernier, on voyait bien la situation, et on avait davantage d'expérience covid. On a pu adapter en fonction des stocks restants."

Malgré plusieurs mois sans rentrée d'argent, il faut donc piocher dans la trésorerie. Magali Six, gérante de Jolies Formes à Poitiers, a dû "racheter des nouveautés pour l'été bien évidemment" : _"_j'achète au compte-goutte. J'ai eu des aides du fonds de solidarité, une subvention de la mairie de Poitiers et la chance d'avoir un propriétaire très arrangeant sur les loyers donc ça a aidé à tenir jusque là."

Dans les réserves des boutiques, les stocks hivernaux sont encore denses © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des stocks hivernaux qui débordent

Dans sa petite boutique, les piles de vêtements se sont accumulées depuis l'arrivée de la nouvelle collection. "Il me reste beaucoup de stock d'hiver donc je l'ai ramené chez moi ! Il faut bien qu'on se débrouiller, ma boutique n'est pas extensible, plaisante-t-elle. Les stocks me restent un peu sur les bras." Même chez Penaud, un magasin de 1.500 mètres carré, il a fallu installer cinq portants supplémentaires dans la réserve pour ranger les vêtements d'hiver. "On essaiera de les vendre l'hiver prochain puis de les solder, explique Isabelle Guillerm-Lassale. Et si ça ne se vend pas, on fera des donations à des associations, ça fera des heureux !"

Elle a quand même pu renvoyer les modèles de certaines marques aux fournisseurs. Cela a aussi permet de limiter la casse pour d'autres indépendants. "Je n'ai plus rien, tout est retourné à la maison-mère puisque je suis en affiliation avec ma boutique, explique Catherine Moutote, qui gère Les Petits Hauts à Poitiers. Maintenant, on attend avec impatience la réouverture et nos clients !"