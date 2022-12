Boycotter jusqu'au bout, ou renoncer : les bars de la métropole lilloise n'ont pas tous tenu leurs promesses

Jour de finale à Doha aujourd'hui, dernier chapitre de cette coupe du monde au Qatar très polémique . Dernier chapitre également pour l'épisode du boycott ou non, de cette coupe du monde, dans les bars et restaurants. Dans les établissements lillois, certains pratiquent le boycott jusqu'au bout, comme le O'Mulligan's , à Marcq-en-Baroeul. Pour Justine, l'une des gérantes du bar, cette coupe du monde au Qatar est un "non-sens". Quand il y a un match, c'est donc "karaoké, soirée années 80... on fait preuve d'imagination".

Une imagination qui ne permet pas de compenser le manque à gagner. Lors du dernier mondial, ici : "on était archi plein à chaque match. On perd donc forcément de l'argent". A la fin, c'est tout de même 15 à 20% de chiffres d'affaires en moins, et quelques clients déçus.

"J'ai fini par craquer à cause de la pression des clients"

Jeff, du bar-restaurant Montuno à Tourcoing, a donc capitulé : "Personnellement, je n'ai pas regardé jusqu'aux huitièmes, et j'ai fini par craquer à cause de la pression des clients. Si je ne le faisais pas, ils faisaient un carnage ! J'ai été harcelé oui, harcelé complétement."

La coupe du monde au Qatar réussit donc à trouver sa place, même dans les bars qui boycottent. Antoine est serveur et sociétaire du bar Le Polder , à Hellemmes. "J'ai eu des clients qui ont regardé le match France-Angleterre, on ne peut tout simplement pas les en empêcher"... Lui qui n'a rien regardé du mondial, n'exclut d'ailleurs pas de regarder cette finale face à l'Argentine.

Gros succès dans certains établissements

Dans les établissements qui ne boycottent pas, comme le Hall U Need , à Saint-Andréz-les-Lille, on est en revanche très loin des préoccupations politiques : plus de 1000 personnes sont présentes pour voir les matchs depuis les quarts de finale. Laurence Zeeraerd, directrice communication, "évoque la fan zone, qui peut accueillir plus de 300 personnes, avec une clientèle extrêmement motivée. Mais également un match que l'on diffuse sur tous nos écrans de bowling, par exemple, cela attire énormément".

Cela attire tellement qu'il faudra venir très à l'avance, ce dimanche, pour avoir de la place, assure Laurence Zeeraerd.