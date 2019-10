Braderie d'Automne à Châteauroux : Moins d'exposants mais une braderie bien fréquentée

Châteauroux, Indre, France

Si quelques emplacements ne sont pas occupés rue Victor Hugo qui est tout simplement la rue la plus commerçante de Châteauroux la rue de la gare qui débouche sur cette rue Victor Hugo aucun stand !

Il n'y avait pas un seul exposant rue de la gare à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Mais alors comme expliquer une baisse des forains qui d'habitude sont bien présents aux braderies de Châteauroux ? Cathie Delvallée est la nouvelle présidente des boutiques de Châteauroux :" C'est l'entreprise Ferry qui organise au niveau national les emplacements pour les braderies. La tendance est à la baisse au niveau national. Il est vrai qu'il y a de moins en moins de forains qui se déplacent. Le point positif c'est la création pour cette braderie d'automne d'un vide grenier qui connait un beau succès. Si les forains étaient moins nombreux que les autres années, Michelle apprécie toujours de venir à chaque braderie : "C'est sympa il faudrait que ça perdure. Et comme en plus le beau temps est de la partie j'en profite." Robert pour sa part est présent à chaque braderie à Châteauroux. très bien placé à la fin de la rue Victor Hugo il est très heureux de venir deux fois par an :"C'est une belle braderie,une belle clientèle. Je suis là pour mes clients. Et comme le temps est avec nous c'est très sympa." La prochaine braderie, celle d'été aura lieu le dernier weekend du mois de juin 2020.