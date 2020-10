Braderie d'automne de Besançon : l'édition 2020 ravit les commerçants

Plus qu'une heure pour profiter de la braderie d'automne de Besançon. Et cette année, malgré une jauge de fréquentation et un nombre de stands réduits, le soleil était au rendez-vous ce samedi après-midi. Un coup de pouce météorologique qui a gonflé le chiffre d'affaire des commerçants.

"C'était une braderie exceptionnelle, une grande bouffée d'air pour nous les commerçants qui avons été durement toucher par la crise liée au coronavirus." Jocelyn est dithyrambique. Pour le vendeur itinérant de linge de maison, cette édition 2020 était une bénédiction. En deux jours, il a vendu tout son stock, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois, compte tenu de l'annulation de la braderie de printemps.

"On ne voit que des commerçants satisfaits", constate Adrien Pourcelot, le directeur de l'Union des commerçants de Besançon, association organisatrice de la braderie. Et c'est en effet ce que l'on constate en déambulant le long de la Grande Rue. Dans le magasin de vêtement "Suite 341", le patron, Marc, va même jusqu'à affirmer : "on a fait un meilleur chiffre que l'an dernier, les clients sont venus nous dévaliser le vendredi matin de bonne heure."

A l'origine de ce succès, une organisation au cordeau préparée par l'Union des commerçants. "Nous avons mis en place un sens de circulation avec un fléchage, les distances sont respectées entre les stands et nous avons embauché deux fois plus d'agents de sécurité que l'an dernier, pour qu'ils veillent au respect du port du masque", détaille Adrien Pourcelot. Remerciant au passage la mairie de Besançon pour sa participation financière aux frais d'organisation.

Et ce dispositif semble avoir porté ses fruits selon Didier, patron de la librairie BD Fugue café. "Dans mon secteur les clients ne semblaient pas avoir peur du virus. Bon il y en a toujours quelque-uns qui ne portent pas bien le masque mais on distribue quelques claques et tout va bien", raconte-t-il en plaisantant.