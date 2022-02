Braderie d'hiver à Bordeaux : "une dynamique commerciale au ralenti"

France Bleu Gironde : Eric Malézieux, la précédente édition a été annulé en raison du covid. Quel est votre premier ressenti sur cette reprise de la braderie?

Eric Malézieux : On va dire que c'est une édition de reprise un peu particulière, comme tout le mois de janvier d'ailleurs. Vendredi c'était en demi-teinte parce que la météo n'était pas là. Et effectivement, entre les gens qui sont malades, les gens qui sont confinés, les gens qui sont en télétravail et la mauvaise météo, ça a été calme. Et là, aujourd'hui (samedi) on a une belle journée avec du soleil, donc, du monde dans les rue.

On a l'impression qu'il y a moins de commerçants que d'habitude, non ?

C'est vrai qu'on a un peu moins de commerçants sédentaires et non-sédentaires parce qu'on a eu des annulations de dernière minute à cause de cas de covid. Certains nous on dit qu'ils n'avaient pas assez de salariés pour installer un stand devant leur magasin. Du côté des consommateurs on est un peu dans la même lignée que janvier, c'est à dire que ça n'a pas été le meilleur mois de janvier de toutes les années. Mais la braderie, c'est toujours pareil. Il y a un effet positif et booster sur la fin des soldes qui est indéniable. Les grandes enseignes nous le disent.

Vous pointez un manque de dynamisme commerciale sur l'ensemble du mois de janvier. Comment vous expliquez cela ?

C'est multifactoriel. Il y a les gens qui sont malades et qui sont chez eux. Les gens qui sont confinés parce qu'ils sont cas contact ou autre. Vous avez aussi les gens qui ont peur de sortir ou en télétravail. Et enfin, avec l'augmentation de l'essence et les discours permanents sur l'inflation je pense que les gens sont un peu sur la réserve. Sans compter que l'élection présidentielle approche ! Allez savoir pourquoi mais on constate que ça freine toujours un peu le commerce.