Braderie de Lille : comment faire de bonnes affaires ?

Au village des Antiquaires de Saint-André-Lez-Lille, Martine range ses articles et prépare ses prix à quelques jours de la braderie de Lille. "La braderie, c'est un sport !", s'amuse celle qui a trente ans de brocante derrière elle. Et comme tous les sports, mieux vaut y aller équipé. Voici donc ses meilleurs conseils, ainsi que ceux de sa collègue Odile, brocanteuse depuis 10 ans au village des Antiquaires.

Le village des Antiquaires fait sa braderie à Saint-André-Lez-Lille de jeudi 31 août au dimanche 3 septembre, de 9h à 19h. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Ne pas passer de dix à un euro

Erreur n°1 qui peut être fatale : casser les prix et sortir des limites du raisonnable. "C'est un cas très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense : les gens veulent casser les prix en dix et ça, ce n'est pas possible. Si je le vends à dix euros, c'est pour une raison : j'ai des charges derrière, et un chiffre d'affaire à faire. Bien sur, vous pouvez négocier : mais il faut rester raisonnable ! Par exemple, vous pouvez me dire que vous n'avez que sept ou huit euros dans votre porte-monnaie… Là, je craquerai et tout le monde sera content. En revanche, si vous insistez, je vais finir par vous dire au revoir."

Soyez polis et souriants

C'est la règle d'or pour marchander : "On aime les gens avenants, souriants, qui nous respectent, explique Martine. Ça nous arrive de faire plaisir, même d'offrir quelque chose après un achat, tout dépend de la personne en face de nous. S'il y a une vraie discussion, oui, on va faire plaisir. Mais si la personne en face de nous est désagréable, on va être aussi désagréable qu'elle." Odile a le même conseil en tête : "Avant tout, il faut se détendre, il faut être souriant, on aime les gens qui sont contents d'être là et qui nous respectent." Clés donc du bonheur à la braderie : des sourires et beaucoup de bonne humeur.

Ne pas dévaluer le produit

"On n'est pas des marchands de tapis, on n'aime pas quelqu'un qui déprécie totalement nos produits !", prévient Odile. "Une bague à dix euros, elle ne va pas partir à deux euros… Et c'est pareil pour les gros prix : une robe à 100 euros, on ne va pas la laisser à trente euros ! Ça nous vexe, et à la fin, on termine par garder le produit et à vouloir que le client s'en aille." Martine ajoute : "Il ne faut pas dire non plus que ça ne vaut pas le prix ou que vous avez la même chose à la maison."

Y aller progressivement pour trouver un accord

Plutôt que de braquer le brocanteur en proposant un prix dix fois moins élevé, Martine conseille d'y aller progressivement. "Par exemple, ce sac à trente euros, il est en bon état, j'espère le vendre au moins vingt-cinq euros parce que je n'ai pas beaucoup de marge. Donc si un client m'en demande vingt, je refuserai. Mais il peut négocier autrement : ce chapeau à côté vaut quinze euros. Je vais lui dire : si vous me prenez le sac et le chapeau, je peux descendre jusqu'à trente-cinq. Comme ça, il fait une affaire, et moi, ça me permet de vendre mon sac vingt-cinq euros et mon chapeau dix euros. Je reste dans mes clous."

Noter les défauts du produit

Ce conseil là est signé Maître Audrey Sadoul, commissaire priseur et dirigeante de la société de vente aux enchères Icon Auction à Lille. "Les enchères, c'est l'inverse de la braderie, mais la mécanique psychologique est la même : il faut adopter la bonne attitude pour arriver à ses fins. Une première astuce peut être de bien regarder ce qu'on a entre les mains, noter tous les petits défauts, bien signaler par exemple qu'il y a une rayure ou une trace sur l'assiette que vous essayez d'acheter. Ça permet de partir sur une base de négociations juste et ça peut faire baisser le prix."

Toujours se fixer une limite

"Il faut vous fixer un prix en tête et ne pas aller en dessous, termine Maître Audrey Sadoul. Cela dit, parfois, le prix sentimental l'emporte. Si vous voulez à tout prix un broc qui coûte vingt euros, si ça vous fait plaisir, que ça vous rappelle des souvenirs d'enfance, c'est le bon prix et il ne faut pas chercher beaucoup plus loin."

Si vous voulez vous entrainer avant samedi, la braderie du village des Antiquaires à St André-Lez-Lille commence ce jeudi 31 août ! Tous les stands sont ouverts jusqu'à dimanche de 9 heures à 19 heures.